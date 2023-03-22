Что за необычный Mini Cooper в зебровой расцветке продают за 830 тыс. рублей в Барнауле

Mini Cooper S Countryman 2010 года с красивым черно-белым оформлением продают в Барнауле всего за 830 тыс. рублей. Объявление разместили на drom.ru . В городе продают лишь четыре подобных автомобиля, а в подобном цвете — единственный.

Необычный Mini Cooper в зебровой расцветке продают за 830 тыс. рублей в Барнауле.

Хозяин автомобиля утверждает, машина дарит невероятные эмоции при вождении.

Мощность Mini Countryman — 184 лошадиных силs. Руль левый, привод 4WD Пробег 148 тыс. км.

Машина полностью обслужена. Двигатель — контрактный и, по словам автора объявления, работает идеально: не ест масло и с динамикой на высоте. Масло внутри свежее.

Также владелец хвалит коробку передач за быстрое переключение скоростей и отсутствие заминок и подвеску в отличном состоянии.

«Взглядов собирает невероятное количество!» — пишет хозяин автомобиля.

Стильный симпатичный салон тоже выполнен в двойном цвете — черный с белым верхом — и выглядит как новый.

Кстати, мощный Lexus по цене трешки в центре города продают в Барнауле.