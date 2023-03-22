Что за необычный Mini Cooper в зебровой расцветке продают за 830 тыс. рублей в Барнауле

Хозяин автомобиля утверждает, машина дарит невероятные эмоции при вождении.
Мощность Mini Countryman — 184 лошадиных силs. Руль левый, привод 4WD Пробег 148 тыс. км.
Машина полностью обслужена. Двигатель — контрактный и, по словам автора объявления, работает идеально: не ест масло и с динамикой на высоте. Масло внутри свежее.
Также владелец хвалит коробку передач за быстрое переключение скоростей и отсутствие заминок и подвеску в отличном состоянии.
«Взглядов собирает невероятное количество!» — пишет хозяин автомобиля.
Стильный симпатичный салон тоже выполнен в двойном цвете — черный с белым верхом — и выглядит как новый.
Кстати, мощный Lexus по цене трешки в центре города продают в Барнауле.