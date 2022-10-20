20 октября
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Автоновости

Аромат дорогого авто. Что за роскошный автомобиль продают за 16 млн рублей

Новый Land Rover Range Rover 2021 года выпуска продают за 16 млн рублей в Барнауле. Владелец заявляет, что в нем еще остался запах нового дорогого автомобиля. Объявление размещено на Авито.

Land Rover Range Rover, 2021 года выпуска за 16 млн рублей
Land Rover Range Rover, 2021 года выпуска за 16 млн рублей
Авито

Land Rover Range Rover поражает своей красотой и технологичностью. У него темно-серый, почти черный кузов. А салон обтянут черной кожей и украшен вставками из черного дерева.

На приборной панели установлена цифровая консоль, отображающая состояние автомобиля. Встроен GPS-навигатор.

На задних рядах на подголовнике сидений установлены телевизоры. Также есть поднос с электроприводом и мини-холодильник.

Продавец утверждает, что автомобиль без следов эксплуатации. Его пробег всего 980 км.

Range Rover приобрели в 2021 году, и еще год он простоял в целлофане у дилера.

У автомобиля дизельный двигатель 4,4 л, автоматическая коробка передач и 339 лошадиных сил.

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