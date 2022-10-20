Аромат дорогого авто. Что за роскошный автомобиль продают за 16 млн рублей

Новый Land Rover Range Rover 2021 года выпуска продают за 16 млн рублей в Барнауле. Владелец заявляет, что в нем еще остался запах нового дорогого автомобиля. Объявление размещено на Авито .

Land Rover Range Rover, 2021 года выпуска за 16 млн рублей

Land Rover Range Rover поражает своей красотой и технологичностью. У него темно-серый, почти черный кузов. А салон обтянут черной кожей и украшен вставками из черного дерева.

На приборной панели установлена цифровая консоль, отображающая состояние автомобиля. Встроен GPS-навигатор.

На задних рядах на подголовнике сидений установлены телевизоры. Также есть поднос с электроприводом и мини-холодильник.

Продавец утверждает, что автомобиль без следов эксплуатации. Его пробег всего 980 км.

Range Rover приобрели в 2021 году, и еще год он простоял в целлофане у дилера.

У автомобиля дизельный двигатель 4,4 л, автоматическая коробка передач и 339 лошадиных сил.