Аромат дорогого авто. Что за роскошный автомобиль продают за 16 млн рублей

Land Rover Range Rover поражает своей красотой и технологичностью. У него темно-серый, почти черный кузов. А салон обтянут черной кожей и украшен вставками из черного дерева.
На приборной панели установлена цифровая консоль, отображающая состояние автомобиля. Встроен GPS-навигатор.
На задних рядах на подголовнике сидений установлены телевизоры. Также есть поднос с электроприводом и мини-холодильник.
Продавец утверждает, что автомобиль без следов эксплуатации. Его пробег всего 980 км.
Range Rover приобрели в 2021 году, и еще год он простоял в целлофане у дилера.
У автомобиля дизельный двигатель 4,4 л, автоматическая коробка передач и 339 лошадиных сил.