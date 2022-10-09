9 октября
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Автоновости

Что за красивый минивэн с телевизором в салоне продают за 820 тыс. рублей в Алтайском крае

Toyota Vellfire 2008 года выпуска продают за 820 тыс. рублей в Камне-на-Оби. Продавец отмечает его красоту и «жирную» комплектацию. Объявление размещено на Drom.ru.

Toyota Vellfire 2008 года выпуска за 820 тыс. рублей
Toyota Vellfire 2008 года выпуска за 820 тыс. рублей
Drom.ru

Минивэн Toyota Vellfire очень вместительный — он может увезти 7 человек. У него три ряда сидений — последний можно сложить и увеличить место в багажнике.

У автомобиля мощный белый кузов с двумя комплектами фар спереди. Также у него три электродвери. Однако один из минусов минивэна — низкий дорожный просвет. Который при этом дает больше пространства в салоне.

Салон обтянут мягкой тканью, кресла имеют удобные оттоманки. Установлен большой телевизор. Помимо этого есть две печки, два кондиционера, холодильник. Продавец заверяет, что работает все.

Автомобиль имеет бензиновый двигатель на 3,5 л, автоматическую коробку передач и 280 лошадиных сил. Его пробег — 165 тыс. км.

Производители отмечают надежность Toyota Vellfire и недорогое обслуживание.

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