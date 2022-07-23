26 июля
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Автоновости

Автоэксперт сообщил, что запасы иномарок в России подходят к концу

Запасы иномарок в России подходят к концу, заявил автоэксперт Игорь Моржаретто. Его слова приводит РИА Новости в своем телеграм-канале.

В автосалоне.
В автосалоне.
архив автосалона "АлтайАвтоЦентр"

«Запасов иномарок в РФ хватит на 3−6 месяцев, в логистических центрах и у дилеров они подходят к концу», — говорится в сообщении.

По словам Моржаретто, автомобили западного производства сейчас активно заменяются китайскими машинами. Кроме того, продолжается производство транспортных средств корейских брендов в Калининграде, уточнил автоэксперт.

Напомним, правительство России изменило действующий порядок регистрации автомобилей, ввозимых гражданами или организациями из-за границы, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Речь идет о временной отмене одного из обязательных требований к техническому оснащению машин — теперь их можно использовать без устройств вызова экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС».

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