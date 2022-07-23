Автоэксперт сообщил, что запасы иномарок в России подходят к концу

«Запасов иномарок в РФ хватит на 3−6 месяцев, в логистических центрах и у дилеров они подходят к концу», — говорится в сообщении.
По словам Моржаретто, автомобили западного производства сейчас активно заменяются китайскими машинами. Кроме того, продолжается производство транспортных средств корейских брендов в Калининграде, уточнил автоэксперт.
Напомним, правительство России изменило действующий порядок регистрации автомобилей, ввозимых гражданами или организациями из-за границы, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Речь идет о временной отмене одного из обязательных требований к техническому оснащению машин — теперь их можно использовать без устройств вызова экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС».