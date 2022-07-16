16 июля
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Автоновости

Правительство упростило регистрацию ввозимых из-за границы автомобилей

Правительство России изменило действующий порядок регистрации автомобилей, ввозимых гражданами или организациями из-за границы, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Автомобили.
Автомобили.
Pixabay.com

«Речь идет о временной отмене одного из обязательных требований к техническому оснащению машин — теперь их можно использовать без устройств вызова экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС», — говорится в сообщении, опубликованном в субботу на сайте правительства РФ.

До сих пор обустройство ввозимых машин комплектом такого оборудования было обязательным условием для ввоза и постановки автомобиля на учет в ГИБДД.

«Однако из-за санкций недружественных государств у российских производителей систем вызова экстренных служб возникли перебои с комплектующими», — сообщается на сайте.

Упрощенный порядок регистрации будет действовать до 1 февраля 2023 года.

За время отсрочки компании — производители систем вызова экстренных служб, как предполагается, смогут перенастроить логистические цепочки.

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