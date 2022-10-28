Автомобиль Элджея продают за 10 млн рублей

Продавец заявляет, что это «тот самый автомобиль» и прикрепил клип. BMW появляется в кадре на 1:41.
Уточняется, что сам Элджей на «Авито» никому не ответит. Однако он может присутствовать на переоформлении автомобиля.
В объявлении говорится, что BMW i8 в идеальном состоянии, без повреждений.
«Всегда обслуживалась у официальных дилеров, мылась на премиальных мойках», — отмечает продавец.
У автомобиля гибридный двигатель на 1,5 л и мощностью в 230 лошадиных сил, а также автоматическая коробка передач. Его пробег — 21 тыс. км.
*внесен Минюстом в список физлиц-иноагентов