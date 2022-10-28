Автомобиль Элджея продают за 10 млн рублей

BMW i8 2018 года выпуска, снятый в клипе Элджея и Моргенштерна*, продают за 10 млн рублей на « Авито ».

BMW i8, 2018 года выпуска за 10 млн рублей

Продавец заявляет, что это «тот самый автомобиль» и прикрепил клип. BMW появляется в кадре на 1:41.

Уточняется, что сам Элджей на «Авито» никому не ответит. Однако он может присутствовать на переоформлении автомобиля.

В объявлении говорится, что BMW i8 в идеальном состоянии, без повреждений.

«Всегда обслуживалась у официальных дилеров, мылась на премиальных мойках», — отмечает продавец.

У автомобиля гибридный двигатель на 1,5 л и мощностью в 230 лошадиных сил, а также автоматическая коробка передач. Его пробег — 21 тыс. км.

*внесен Минюстом в список физлиц-иноагентов