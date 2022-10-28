28 октября
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Автоновости

Автомобиль Элджея продают за 10 млн рублей

BMW i8 2018 года выпуска, снятый в клипе Элджея и Моргенштерна*, продают за 10 млн рублей на «Авито».

BMW i8, 2018 года выпуска за 10 млн рублей
BMW i8, 2018 года выпуска за 10 млн рублей
Авито

Продавец заявляет, что это «тот самый автомобиль» и прикрепил клип. BMW появляется в кадре на 1:41.

Уточняется, что сам Элджей на «Авито» никому не ответит. Однако он может присутствовать на переоформлении автомобиля.

В объявлении говорится, что BMW i8 в идеальном состоянии, без повреждений.

«Всегда обслуживалась у официальных дилеров, мылась на премиальных мойках», — отмечает продавец.

У автомобиля гибридный двигатель на 1,5 л и мощностью в 230 лошадиных сил, а также автоматическая коробка передач. Его пробег — 21 тыс. км.

*внесен Минюстом в список физлиц-иноагентов

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