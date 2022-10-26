Что за редкий кабриолет, которому уже 25 лет, продают за 300 тыс. рублей

Кабриолет хоть и с конца прошлого века, но выглядит ничуть не хуже современных кабриолетов. У него глянцевый белый кузов с черными вставками. Сзади салона установлен резиновый тент.
Стиль автомобиля можно уже считать ретро. Потому, по словам владельца, он привлекает взгляды случайных прохожих и водителей.
Продавец пригнал его из Белоруссии для своего пользования.
«Проблем в дороге с ним не было, что удивительно для 1997 года. А еще все, что нужно, работает», — заявляет он.
У автомобиля бензиновый двигатель на 1,8 л и механическая коробка передач.
Его мощность — 75 лошадиных сил. Он разгоняется до 100 км/ч за 14 секунд. Его максимальная скорость — 182 км/ч.
Продавец честно продается, что с автомобилем ему жаль расставаться:
«Машину гнал для себя. К сожалению планы поменялись, а так оставил бы себе. Езжу на кабрике каждый день».