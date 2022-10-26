Что за редкий кабриолет, которому уже 25 лет, продают за 300 тыс. рублей

Volkswagen Golf, 1997 года выпуска продают за 300 тыс. рублей в Барнауле. Владелец пригнал ее из Белоруссии месяц назад. Объявление размещено на Авито .

Volkswagen Golf, 1997 года выпуска за 300 тыс. рублей

Кабриолет хоть и с конца прошлого века, но выглядит ничуть не хуже современных кабриолетов. У него глянцевый белый кузов с черными вставками. Сзади салона установлен резиновый тент.

Стиль автомобиля можно уже считать ретро. Потому, по словам владельца, он привлекает взгляды случайных прохожих и водителей.

Продавец пригнал его из Белоруссии для своего пользования.

«Проблем в дороге с ним не было, что удивительно для 1997 года. А еще все, что нужно, работает», — заявляет он.

У автомобиля бензиновый двигатель на 1,8 л и механическая коробка передач.

Его мощность — 75 лошадиных сил. Он разгоняется до 100 км/ч за 14 секунд. Его максимальная скорость — 182 км/ч.

Продавец честно продается, что с автомобилем ему жаль расставаться: