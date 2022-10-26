26 октября
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Автоновости

Что за редкий кабриолет, которому уже 25 лет, продают за 300 тыс. рублей

Volkswagen Golf, 1997 года выпуска продают за 300 тыс. рублей в Барнауле. Владелец пригнал ее из Белоруссии месяц назад. Объявление размещено на Авито.

Volkswagen Golf, 1997 года выпуска за 300 тыс. рублей
Volkswagen Golf, 1997 года выпуска за 300 тыс. рублей
Авито

Кабриолет хоть и с конца прошлого века, но выглядит ничуть не хуже современных кабриолетов. У него глянцевый белый кузов с черными вставками. Сзади салона установлен резиновый тент.

Стиль автомобиля можно уже считать ретро. Потому, по словам владельца, он привлекает взгляды случайных прохожих и водителей.

Продавец пригнал его из Белоруссии для своего пользования.

«Проблем в дороге с ним не было, что удивительно для 1997 года. А еще все, что нужно, работает», — заявляет он.

У автомобиля бензиновый двигатель на 1,8 л и механическая коробка передач.

Его мощность — 75 лошадиных сил. Он разгоняется до 100 км/ч за 14 секунд. Его максимальная скорость — 182 км/ч.

Продавец честно продается, что с автомобилем ему жаль расставаться:

«Машину гнал для себя. К сожалению планы поменялись, а так оставил бы себе. Езжу на кабрике каждый день».

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