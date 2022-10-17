Что за советский авторарирет продают за 750 тыс. рублей в Барнауле

Пусть такую Волгу стоит отнести в музей, но на ней еще можно (и нужно) прокатиться. Ведь она словно сошла с картинки советских автожурналов.
Блестящий белый кузов, кожаный салон в бежевых и черных тонах, полностью рабочая оригинальная панель — что тут говорить, автомобиль выглядит очень неплохо для своих лет.
Все дело в тщательной реставрации. Владелец старался поддержать хороший внешний вид и сохранить родные детали.
«В машину вложено много денег сил и нервов», — заявляет продавец.
У автомобиля бензиновый двигатель на 2,4 л, механическая коробка передач и 65 лошадиных сил. Его максимальная скорость — 130 км/ч. Пробег у него немаленький — 75 тыс. км.
Хозяин отмечает, что Волга находится сейчас в Казахстане. При желании, продавец может пригнать ее в Барнаул.