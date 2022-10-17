17 октября
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Автоновости

Что за советский авторарирет продают за 750 тыс. рублей в Барнауле

ГАЗ 21 Волга 1968 года выпуска продают за 750 тыс. рублей в Барнауле. Пусть автомобиль уже в годах, но в отличном состоянии. Объявление размещено на Avito.ru.

ГАЗ 21 Волга, 1968 год выпуска за 750 тыс. рублей
ГАЗ 21 Волга, 1968 год выпуска за 750 тыс. рублей
Avito.ru

Пусть такую Волгу стоит отнести в музей, но на ней еще можно (и нужно) прокатиться. Ведь она словно сошла с картинки советских автожурналов.

Блестящий белый кузов, кожаный салон в бежевых и черных тонах, полностью рабочая оригинальная панель — что тут говорить, автомобиль выглядит очень неплохо для своих лет.

Все дело в тщательной реставрации. Владелец старался поддержать хороший внешний вид и сохранить родные детали.

«В машину вложено много денег сил и нервов», — заявляет продавец.

У автомобиля бензиновый двигатель на 2,4 л, механическая коробка передач и 65 лошадиных сил. Его максимальная скорость — 130 км/ч. Пробег у него немаленький — 75 тыс. км.

Хозяин отмечает, что Волга находится сейчас в Казахстане. При желании, продавец может пригнать ее в Барнаул.

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