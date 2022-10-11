Что за мощный автомобиль для охоты и рыбалки продают за 550 тыс. рублей в Барнауле

Mitsubishi Pajero 1990 года выпуска продают за 550 тыс. рублей в Барнауле. Он отлично подойдет для охоты и рыбалки. Объявление размещено на « Авито ».

Mitsubishi Pajero, 1990 года выпуска за 550 тыс. рублей

Mitsubishi Pajero — чистокровный японец. Он ярко горит оранжевым цветом, а внутри у него — кожаный салон. Владелец специально подготовил его для поездок на охоту и рыбалку.

Хоть внедорожник и в почтенном возрасте, но он еще на полном ходу.

Владелец установил десятисантиметровый боди-лифт, шноркель, подвеску на качественном полиуретане.

Также он поставил дорогие колеса радиусом 33 и лебедку, стоимость каждого из которых превышает 110 тыс. рублей.

К автомобилю продавец прилагает два комплекта колес.

«Денег на обслуживание не жалел, — заявляет продавец. — Масло в агрегатах дорогое, в двигателе — конкретно мотюль. Двигатель, коробка, мосты — вообще без нареканий».

У машины дизельный двигатель на 2,5 л, автоматическую коробку передач и 87 лошадиных сил. Его пробег — 256 тыс. км.