27 октября
﻿
Автоновости

Что за единственный автомобиль марки Genesis в Алтайском крае продают за 5,7 млн рублей

Genesis G80, 2022 года выпуска продают за 5,7 млн рублей в Барнауле. Объявлений о продаже автомобилей такой марки больше нет в Алтайском крае на Drom.ru.

Genesis G80, 2022 год за 5,7 млн рублей
Genesis G80, 2022 год за 5,7 млн рублей
Drom.ru

Genesis G80 абсолютно новый, еще не «объезженный». Он ещё обклеен защитной пленкой.

Кузов автомобиля красивого черного оттенка, напоминающий камень обсидиан. Он в керамике.

«Автомобиль можно назвать фастбеком: технически это седан, но задняя часть здесь короткая и с ниспадающей крышей», — пишет Drom.ru.

У автомобиля версия Advance. В ней есть подогрев руля, автозатемнение боковых зеркал.

Крышка багажника оборудована электроприводом, а сиденья обшиты натуральной кожей. Кстати сиденье водителя оборудовано памятью положений и массажем.

У Genesis G80 бензиновый двигатель на 2,5 л и автоматическая коробка передач. По паспорту, автомобиль потребляет в городе 13 л, а за его пределами — 7 л.

Мощность автомобиля — 249 лошадиных сил. Он разгоняется за 6,5 секунд, а его максимальная скорость — 240 км/ч.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость