Что за единственный автомобиль марки Genesis в Алтайском крае продают за 5,7 млн рублей

Genesis G80, 2022 года выпуска продают за 5,7 млн рублей в Барнауле. Объявлений о продаже автомобилей такой марки больше нет в Алтайском крае на Drom.ru .

Genesis G80, 2022 год за 5,7 млн рублей

Genesis G80 абсолютно новый, еще не «объезженный». Он ещё обклеен защитной пленкой.

Кузов автомобиля красивого черного оттенка, напоминающий камень обсидиан. Он в керамике.

«Автомобиль можно назвать фастбеком: технически это седан, но задняя часть здесь короткая и с ниспадающей крышей», — пишет Drom.ru.

У автомобиля версия Advance. В ней есть подогрев руля, автозатемнение боковых зеркал.

Крышка багажника оборудована электроприводом, а сиденья обшиты натуральной кожей. Кстати сиденье водителя оборудовано памятью положений и массажем.

У Genesis G80 бензиновый двигатель на 2,5 л и автоматическая коробка передач. По паспорту, автомобиль потребляет в городе 13 л, а за его пределами — 7 л.

Мощность автомобиля — 249 лошадиных сил. Он разгоняется за 6,5 секунд, а его максимальная скорость — 240 км/ч.