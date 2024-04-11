Автомобиль «Нива» стал самым популярным внедорожником в Алтайском крае

Эксперты «Авито Авто» проанализировали динамику продаж кроссоверов и внедорожников с пробегом в регионе за I квартал 2024 года. По их данным, в результате первых трех месяцев 2024 сегмент SUV занял 23,5% от общего объема продаж на российском рынке автомобилей с пробегом. В то время как в октябре-декабре 2023 года этот показатель был на уровне 23,1%.

Как удалось выяснить экспертам Авито Авто, продажи автомобилей с пробегом сегмента «спортивно-утилитарных автомобилей» (SUV) в январе-марте текущего года снизились на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя цена кроссоверов и внедорожников с пробегом увеличилась на 20% по сравнению с IV кварталом 2023 года и достигла 1,5 млн рублей.

Управляющий директор Авито Авто Кирилл Вотяков прокомментировал показатели:

«Доля автомобилей с пробегом сегмента SUV стабильно растет. Наша страна имеет большую территорию с разнообразными ландшафтами и климатическими условиями, а кроссоверы и внедорожники обеспечивают хорошую проходимость и устойчивость на дорогах. Такие авто дают известную свободу в поездках на ближние и дальние расстояния, оставаясь актуальными и уместными и в городской среде. Среди регионов наибольшая доля продаж автомобилей с пробегом сегмента SUV приходится на Московскую область — 21,6% от общего объема реализации по РФ, а также Ленинградскую область (6,8%) и Краснодарский край (5,6%)»

В I квартале 2024 года самым продаваемым брендом кроссоверов и внедорожников стал Toyota. На второй строчке оказался ВАЗ (LADA), затем Nissan, Mitsubishi и Hyundai.

Топ-5 самых продаваемых брендов автомобилей с пробегом сегмента SUV в Алтайском крае, I квартал 2024 года Авито Авто

За I квартал 2024 года самыми продаваемыми среди моделей автомобилей стали с пробегом сегмента SUV стали ВАЗ (LADA) 4x4 (Нива), Chevrolet Niva, Toyota RAV4, Honda CR-V и Mitsubishi Outlander.

Также в этот топ вошли Subaru Forester, Lexus RX, Nissan X-Trail, Toyota Land Cruiser Prado и УАЗ Patriot.

Топ-5 самых продаваемых брендов автомобилей с пробегом сегмента SUV в Алтайском крае, I квартал 2024 года Авито Авто

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