Автомобилистам советуют внимательно следить за флагом на госномере

За искажение государственной символики водители могут понести наказание, сообщает "ТВТверь".

На днях женщина получила наказание за изменение государственной символики. Вместо красного цвета, у нее на госномере был белый, что в совокупности формировало флаг «Легиона свободной России» (признан судом в РФ террористической организацией).

Россиянка, судя по всему, неумышленно совершила правонарушение. Однако суд назначил ей штраф и признал виновной по статье "Публичное демонстрирование символики, запрещенное федеральными законами" (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ).

Такие изменения могут происходить не по вине водителя. Например, краска на табличке может выцвести из-за внешних факторов.

Кроме того, кто-то может умышленно изменить цвета флага на номере в целях подставить владельца авто. В обоих случаях водителю стоит обратиться в специализированную организацию для замены номеров.

Ранее стало известно, что в России планируют начать выдавать по миллиону рублей на покупку первой машины молодым семьям.