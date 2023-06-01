1 июня
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Автоновости

Автомобилистам советуют внимательно следить за флагом на госномере

За искажение государственной символики водители могут понести наказание, сообщает "ТВТверь".

Водитель, руль.
Водитель, руль.
pixabay.com

На днях женщина получила наказание за изменение государственной символики. Вместо красного цвета, у нее на госномере был белый, что в совокупности формировало флаг «Легиона свободной России» (признан судом в РФ террористической организацией).

Россиянка, судя по всему, неумышленно совершила правонарушение. Однако суд назначил ей штраф и признал виновной по статье "Публичное демонстрирование символики, запрещенное федеральными законами" (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ).

Такие изменения могут происходить не по вине водителя. Например, краска на табличке может выцвести из-за внешних факторов.

Кроме того, кто-то может умышленно изменить цвета флага на номере в целях подставить владельца авто. В обоих случаях водителю стоит обратиться в специализированную организацию для замены номеров.

Ранее стало известно, что в России планируют начать выдавать по миллиону рублей на покупку первой машины молодым семьям.

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