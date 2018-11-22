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22 ноября
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Автоновости
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Автомобилисты алтайских городов жалуются на «глушилки» сигнализаций

Жители Рубцовска и Бийска сообщают о том, что в их городах кто-то глушит частоты автомобильных сигнализаций. Из-за этого автовладельцы не могут открыть свои машины.

На Потоке в Барнауле.Зима, снег. Автомобили в Барнауле.
На Потоке в Барнауле.Зима, снег. Автомобили в Барнауле.
Анна Зайкова, altapress.ru

22 ноября в Рубцовске подобное происходило во дворе нескольких домов на проспекте Ленина, сообщает паблик «Беспредел — Обратная сторона Рубцовска». «Жители не могут ни поставить авто на сигнализацию, ни снять с нее. В то же время появляются молодые люди, предлагающие помощь в отключении сигналов. Естественно, не бесплатно. Куда могут уйти данные с ключей сигналок неизвестно», говорится в сообщении.

Аналогичное сообщение появились в паблике «Инцидент Бийск». Люди сообщают, что подобное происходит в разных районах наукограда. «На вокзале тоже глушилка, пришлось специалиста вызывать чтоб машину открыть и с работы домой уехать. Людям толи заняться больше нечем?», — возмущается жительница Бийска Елена Каменская.

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