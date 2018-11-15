«Чтобы отдать бедным»: барнаулец вломился в супермаркет и хотел украсть подгузники и фрукты

Когда сработала сигнализация, на место происшествия выехали экипажи вневедомственной охраны. Выяснилось, что разбито стекло одной из двери, а сама она открыта.
Сотрудники Росгвардии блокировали все входы и выходы из супермаркета. Вскоре внутри заметили пьяного мужчину. Он доверху загрузил две продуктовые тележки овощами, фруктами, а также детскими подгузниками. Воришка собирался сбежать, но его задержали.
«Я положил в корзинку памперсы, чтобы отдать их бедным», — рассказал барнаулец.
Решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
Напомним, ранее на Алтае «сладкий вор» украл из магазина 150 шоколадок.