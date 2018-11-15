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Происшествия
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«Чтобы отдать бедным»: барнаулец вломился в супермаркет и хотел украсть подгузники и фрукты

Житель Барнаула в ночь с 13 на 14 ноября разбил урной дверь в магазин и проник внутрь. Он пытался вывезти на тележке 2 корзины с фруктами, подгузниками и детским питанием, пишет «Катунь 24».

Тележки с фрутками и подгузниками.
Тележки с фрутками и подгузниками.
Скриншот с видео на канале "Телеканал Катунь24" в youtube.com

Когда сработала сигнализация, на место происшествия выехали экипажи вневедомственной охраны. Выяснилось, что разбито стекло одной из двери, а сама она открыта.

Сотрудники Росгвардии блокировали все входы и выходы из супермаркета. Вскоре внутри заметили пьяного мужчину. Он доверху загрузил две продуктовые тележки овощами, фруктами, а также детскими подгузниками. Воришка собирался сбежать, но его задержали.

«Я положил в корзинку памперсы, чтобы отдать их бедным», — рассказал барнаулец.

Решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, ранее на Алтае «сладкий вор» украл из магазина 150 шоколадок.

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