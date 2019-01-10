Автомобилистов Алтая призывают бойкотировать АЗС нефтяных компаний

Жителям Алтайского края в мессенджере Whatsapp приходят сообщения с призывами не заправляться на отдельных сетях АЗС в течение определенных месяцев, чтобы нефтяные компании снизили цену на топливо. Эксперты уверены: подобными мерами повлиять на ценники на стеллах АЗС невозможно.

Призыв бойкотировать АЗС нефтяных компаний. altapress.ru

,

,

,

,

Из текста сообщения:

Если топливо не будут покупать долгий период, продавец будет вынужден снижать цены. Когда они снизят цены, другие продавцы будут вынуждены сделать то же самое! Но для достижения эффекта нам нужно, чтобы эти компании лишились действительно тысяч клиентов. Несмотря на кажущуюся сложность, этого довольно легко достичь!

Идеякоторую пересылают по группа в Whatsappв томчтобы в течение двух месяцев не покупать бензин и дизтопливо на заправках одной конкретной крупной нефтекомпании. Следующие два месяца — бойкот другой сети АЗСпотом — следующей.

Авторы призывов просят пересылать это сообщение, чтобы протест получился массовым, и надеются, что добьются снижения цен до 16−20 рублей за литр.

Подобное сообщение получил и руководитель алтайского отделения Федерации автовладельцев России (ФАР) Андрей Рузавин. Он считает, что бойкот организовать нереально, а призывы к нему оценивает как популистские. По словам Рузавина, временное игнорирование отдельных игроков топливного рынка не скажется на ценах. Подействовать на нефтяников мог бы только абсолютный бойкот всех компаний, но такой сценарий в реальной жизни невозможен, подчеркнул собеседник.

Владелец нескольких автозаправок в Алтайском крае, попросивший не указывать его имя, рассказал, что подобные рассылки происходят регулярно на протяжении 3−5 лет. Он отметил, что ценообразование на топливном рынке находится в руках государства, поэтому автомобилисты никак на него повлиять не могут.

Напомним, с 1 января в России увеличились акцизы на бензин и дизтопливо — до 12,3 тысячи рублей и 8,5 тысячи рублей за тонну соответственно. Эксперты ждут, что из-за этого к концу января оптовые цены на топливо пойдут вверх. В отдельных регионах бензин и дизтопливо подорожало уже и в рознице, но это связано с увеличением НДС на 2% с 1 января.