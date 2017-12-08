Автосервисы стали требовать с водителей дополнительные деньги за ремонт по ОСАГО

"Сервисы хотят заработать, начинают человека шантажировать", — сказал Уфимцев.

О том, что проблема действительно существует, подтвердили в Центробанке. Как регулятор, ЦБ тоже получил десяток аналогичных обращений. В ведомстве считают, что это количество пока незначительно.

Напомним, с апреля 2017 года выплаты по ОСАГО в приоритетном порядке выплачивают не деньгами, а в "натуральной форме" — страховщики направляют клиента на ремонт в аккредитованную СТО. Уже на старте реформы у сервисменов были опасения, что предоставленных страховщиками сумм будет не хватать на качественный ремонт.

Ранее директор алтайского филиала страховой компании "Согласие" Владимир Мидонов рассказывал altapress.ru, что вала обращений за возмещением убытков в натуральном виде в фирме не видят. Дело в том, что по заключенным до 28 апреля договорам приоритет клиентам дают выбор — ремонт или деньги.

Незадолго до этого директор сети автосервисов Zavgar Андрей Загарин говорил нашему изданию, что страховщики в Барнауле не спешат заключать договоры с СТО и предпочитают по-старому возмещать ущерб наличными.

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