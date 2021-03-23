Барнаульские дорожники в две смены латают магистрали холодным асфальтом

23 марта бригада «Автодорстрой» с применением холодного асфальта заделает ямы на участке ул. Власихинской в границах Попова и Ускова, сообщили в администрации Барнаула.

Ночью работы продолжатся на участке Павловского тракта в районе пересечения с ул. Попова.

Всего в плане срочного ремонта 26 аварийных участков.

В 2021 году дорожная служба холодным асфальтом отремонтирует порядка 180 кв. м дорог на сумму около 550 тыс. рублей. Треть работ (60 кв. м) уже сделали.

«Работы проводятся во всех районах города, дорожники заасфальтировали поврежденные участки проезжих частей на Змеиногорском и Павловском трактах, на пересечении улиц Дзержинского и Герцена, мостовом сооружении через реку Пивоварку по улице Матросова», — добавили в мэрии.

Ранее стало известно, что Старый мост через Обь планируют отремонтировать на два месяца раньше срока.