Барнаульцы поставили «тройку» городским дорогам, но в мэрии Франка довольны

Больше половины участников опроса оценили состояние дорог Барнаула как удовлетворительное. По этому показателю город занял 14 место из 37 в рейтинге портала SuperJob.

4% опрошенных поставили дорогам Барнаула «отлично», 22% - «хорошо», 57% - «удовлетворительно» и 17% - «неудовлетворительно».

В итоге городские дороги получили средний балл — 3,13.

В мэрии уже заметили, что Барнаул «показал очень хорошие результаты».

«Если смотреть на города Сибирского федерального округа, то по оценке респондентов, наш город находится в тройке по качеству дорог», — обратили внимание в официальном Telegram-канале горадминистрации.

Лидером рейтинга стала Тюмень: 86% горожан оценили состояние местных дорог как «хорошее» и «отличное».

Больше всего проблем с дорогами в Новосибирске. Там почти половина жителей (47%) оценили состояние городской дорожной сети как «неудовлетворительное».

Ранее altapress.ru писал, что в Барнауле по нацпроекту строят новую дорогу за четверть миллиарда рублей.

Также стало известно, какие дороги отремонтируют в столице края в 2021 — 2024 годах.