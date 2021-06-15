Барнаульцы пожаловались на яму, растущую возле будущего здания алтайской прокуратуры

В интернет-сообществе « Барнаул 22 » автомобилисты пожаловались на дорожные ямы, которые увеличиваются в размерах и портят автомобили.

Яма на дороге в Барнауле. Проспект Социалистический - улица Пролетарская.

Одна из таких ям находится в районе пересечения Социалистического проспекта и улицы Пролетарской.

«За две недели яма увеличилась в два раза», — рассказала местная жительница Наталия.

Кстати, рядом — на улице Партизанской, буквально в паре десятков метров от ямы — готовятся к возведению восьмиэтажного здания, в которое переедет прокуратура Алтайского края.

Еще одна коварная дорожная яма находится на ул. Попова — в направлении от проспекта Космонавтов в сторону ул. Веры Кащеевой.

«Перед поворотом. Результат — грыжа на колесе. Когда это кончится? За что налоги платим?» — возмущается барнаулец Роман.

Недовольным жителям Барнаула посоветовали в сервисе госуслуг сообщать о ямах, плохом асфальте и других проблемах — для этого есть приложение «Госуслуги. Решаем вместе».

Ранее altapress.ru сообщал, что «треснувшие по нацпроекту» барнаульские дороги проверит прокуратура.