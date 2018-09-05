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Барнаульцы проткнули колеса неправильно припаркованному автомобилю

4 сентября в Барнауле наказали водителя автомобиля, неправильно, на взгляд других участников движения, припарковавшего свой Hyundai. Машине прокололи колеса, сообщают свидетели в сообществе «Инцидент-Барнаул». «Наказанный» автомобиль был снят на видео.

Зимняя шина.
Зимняя шина.
Дмитрий Лямзин

Hyundai поставили у въезда во двор по адресу ул. Балтийская, 39. Она стояла таким образом, что мешала проезду других автомобилей, которым пришлось заезжать на тротуар.

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