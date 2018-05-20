Врачи "скорой" спасли от линчевания виновника смертельного ДТП в Челябинске

Машина виновника аварии неслась на высокой скорости и на перекрестке протаранила сразу три автомобиля: Lada Vesta, Škoda Octavia и "Волгу". Известно, что водитель Lada скончался на месте.

По предварительным данным, лихач на BMW был пьян.

— Он у заборчика сидел сначала, потом встал и, шатаясь, пошел с медиками, сразу было видно, что он пьян, люди кричали, чтоб наказать его, а медики быстренько увели его в карету скорой помощи. В авто виновника они втроем ехали все пьяные, все живы и здоровы, два парня и девушка.