Врачи "скорой" спасли от линчевания виновника смертельного ДТП в Челябинске

20 мая в Челябинске лихач на BMW X6 устроил массовое ДТП на перекрестке улиц Комарова и Салютная. Свидетели аварии хотели устроить самосуд над водителем немецкой иномарки, но его спасли медики, увезя на скорой от разъяренной толпы, пишет "Первый областной".
Машина виновника аварии неслась на высокой скорости и на перекрестке протаранила сразу три автомобиля: Lada Vesta, Škoda Octavia и "Волгу". Известно, что водитель Lada скончался на месте.
По предварительным данным, лихач на BMW был пьян.
Из рассказа очевидцев аварии:
— Он у заборчика сидел сначала, потом встал и, шатаясь, пошел с медиками, сразу было видно, что он пьян, люди кричали, чтоб наказать его, а медики быстренько увели его в карету скорой помощи. В авто виновника они втроем ехали все пьяные, все живы и здоровы, два парня и девушка.
Другие участники ДТП, по предварительным данным, не пострадали. Также чудом не задели пешеходов, переходивших дорогу в момент ДТП.
Похожий случай в Барнауле
Напомним, что в Барнауле произошло схожее ДТП в 7 утра 29 апреля 2017 года на пересечении проспекта Ленина и улицы Молодежной. Водитель BMW X5 на большой скорости проехал на красный свет и протаранил Lada Largus, а также сбил 26-летнюю девушку, которая шла по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате девушка и 62-летний водитель "Лады" скончались от полученных травм. Сам виновник не получил значительных повреждений и самостоятельно выбрался из покореженного авто.
Водители осудили, но позже освободили из из заключения по состоянию здоровья. 18 апреля 2018 года виновника той трагедии похоронили в Рубцовске.
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