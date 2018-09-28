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Барнаульцу ночью собаки погрызли и разломали машину

В ночь на 28 сентября в барнаульском учхозе «Пригородном» собаки повредили автомобиль Toyota Vitz, сообщил владелец машины Максим Зверев в сообществе Barnaul22.

В Барнауле собаки погрызли Vitz.
В Барнауле собаки погрызли Vitz.
Максим Зверев vk.com/barneos22

На крыльях иномарки остались следы собачьих зубов и оторван бампер.

По словам Максима, он не понимает, зачем собакам было «разбирать» его Vitz:

— Ума не приложу, как такое могли сделать собаки. Видно, кошка или котенок под машиной прятался. Я всё понимаю, машину придётся восстанавливать самому.

Как жалуется потерпевший, в их учхозе собаки по ночам безобразничают уже месяц: у людей пропадают обувь и другие вещи, оставленные на крыльце, а также участились случаи, когда псы давят кур и кошек.

Напомним, что накануне на Алтае возбудили уголовное дело в отношении сельчанина, который украл чужую овчарку и съел.

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