Барнаульцу ночью собаки погрызли и разломали машину

На крыльях иномарки остались следы собачьих зубов и оторван бампер.
По словам Максима, он не понимает, зачем собакам было «разбирать» его Vitz:
— Ума не приложу, как такое могли сделать собаки. Видно, кошка или котенок под машиной прятался. Я всё понимаю, машину придётся восстанавливать самому.
Как жалуется потерпевший, в их учхозе собаки по ночам безобразничают уже месяц: у людей пропадают обувь и другие вещи, оставленные на крыльце, а также участились случаи, когда псы давят кур и кошек.
Напомним, что накануне на Алтае возбудили уголовное дело в отношении сельчанина, который украл чужую овчарку и съел.