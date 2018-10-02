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Бензовозам не разрешили ездить по Крымскому мосту

По Крымскому мосту нельзя поставлять нефтепродукты на полуостров — бензовозы не получили спецразрешения от Ространснадзора, сообщает РБК.

Крымский мост через Керченский пролив.
Крымский мост через Керченский пролив.
kremlin.ru

«Закрыт проезд грузовиков с любыми нефтепродуктами, поскольку они считаются опасными грузами, есть задержка с выдачей специальных разрешений на их провоз», — рассказал аналитик компании «Алгоритм Топливный интегратор» (поставляет нефтепродукты в Крым) Виктор Костюков.

Поставщики нефтепродуктов на полуостров по-прежнему пользуются паромной переправой по морю и ждут получения разрешений, пишет polit.ru.

Движение по Крымскому мосту для большегрузов открыли в ночь на 1 октября. Министерство транспорта выдало на это разрешение, но на бензовозы оно не распространяется.

В первые сутки после запуска грузового движения по Крымскому мосту проехали 2223 фуры.

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