Бийчанам приходится таранить сугробы, чтобы выехать со двора

На кадрах автомобиль отъезжает назад от сугроба — необходимо расстояние для разгона.

После врезается в снег и несколько десятков метров прорезает длинный сугроб, заваливший дорогу.

«Думаю сейчас много будут орать „почему не чистят снег“. Ребята, вас в домах много, взяли бы лопаты и очистили свой двор», — написал один из местных жителей.