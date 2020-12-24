Бийчанам приходится таранить сугробы, чтобы выехать со двора

На кадрах автомобиль отъезжает назад от сугроба — необходимо расстояние для разгона.
После врезается в снег и несколько десятков метров прорезает длинный сугроб, заваливший дорогу.
«Думаю сейчас много будут орать „почему не чистят снег“. Ребята, вас в домах много, взяли бы лопаты и очистили свой двор», — написал один из местных жителей.
Другие парировали тем, что они платят деньги управляющим компаниям: «У нас зимой появляется отдельная категория — чистка двора от снега».
Что касается «снежного тарана», то сошлись во мнении об опасности такого маневра. Неизвестно, что может утаивать в себе снег.
Ранее бийчане полночи не могли уснуть под звуки скребущего чистый асфальт бульдозера.
Напомним, Барнаул 24 декабря после мощного снегопада тоже встал в пробках — транспортные заторы оценили в 7 баллов.