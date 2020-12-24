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24 декабря
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Автоновости

Бийчанам приходится таранить сугробы, чтобы выехать со двора

В паблике «Типичный Бийск» опубликовали видео, на котором автомобиль пытается выехать со двора через заваленную снегом дорогу.

Машина и сугроб. Бийск.
Машина и сугроб. Бийск.
кадр из видео.

На кадрах автомобиль отъезжает назад от сугроба — необходимо расстояние для разгона.

После врезается в снег и несколько десятков метров прорезает длинный сугроб, заваливший дорогу.

«Думаю сейчас много будут орать „почему не чистят снег“. Ребята, вас в домах много, взяли бы лопаты и очистили свой двор», — написал один из местных жителей.

Другие парировали тем, что они платят деньги управляющим компаниям: «У нас зимой появляется отдельная категория — чистка двора от снега».

Что касается «снежного тарана», то сошлись во мнении об опасности такого маневра. Неизвестно, что может утаивать в себе снег.

Ранее бийчане полночи не могли уснуть под звуки скребущего чистый асфальт бульдозера.

Напомним, Барнаул 24 декабря после мощного снегопада тоже встал в пробках — транспортные заторы оценили в 7 баллов.

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