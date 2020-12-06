Бийчане полночи не могли уснуть под звуки скребущего чистый асфальт бульдозера

Девушка через окно записала, как на дороге появляется снегоуборочная техника под звуки скребущего по асфальту ковша.
«Скребет асфальт, просто обычный асфальт. Я не знаю, для чего это ему нужно, но это ужас», — комментирует бийчанка явление трактора на дорогу.
Судя по кадрам, грейдер едет вперед, потом отъезжает назад и вновь едет вперед — и так с опущенным ковшом елозит на одном месте.
Ранее в Бийске снег убрали вместе с асфальтом, плиткой и поребриками.
Накануне в Барнауле жителям мешал спать трактор на крыше четырехэтажки, который сбрасывал вниз грязь.