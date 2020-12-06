Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
6 декабря -14°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Бийчане полночи не могли уснуть под звуки скребущего чистый асфальт бульдозера

Жители наукограда записали на видео, как почти в два часа ночи грейдер чистил от снега чистые дороги, рассказали в паблике «Инцидент Бийск».

Грейдер чистит чистый асфальт.
Грейдер чистит чистый асфальт.
кадр из видео.

Девушка через окно записала, как на дороге появляется снегоуборочная техника под звуки скребущего по асфальту ковша.

«Скребет асфальт, просто обычный асфальт. Я не знаю, для чего это ему нужно, но это ужас», — комментирует бийчанка явление трактора на дорогу.


Судя по кадрам, грейдер едет вперед, потом отъезжает назад и вновь едет вперед — и так с опущенным ковшом елозит на одном месте.

Ранее в Бийске снег убрали вместе с асфальтом, плиткой и поребриками.

Накануне в Барнауле жителям мешал спать трактор на крыше четырехэтажки, который сбрасывал вниз грязь.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость