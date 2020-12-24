Барнаул после мощного снегопада встал в пробках

По данным на 09:30, транспортные заторы оцениваются в 7 баллов. По традиции стоят Павловский тракт, проспект Строителей.
Непростая ситуация наблюдается на некоторых участках проспектов Ленина, Красноармейский, улицах Малахова, Попова, Челюскинцев.
По информации городской администрации, сейчас основная задача дорожной службы — это максимальный вывоз снега с проезжей части основных транспортных магистралей и расчистка тротуаров. Дорожникам необходимо подготовить улично-дорожную сеть к предстоящим морозам.
Напомним, что 25 декабря в регионе ожидается мощное похолодание.
24 декабря на уборке дорог от снега задействованы до 107 единиц техники.