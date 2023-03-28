Благородный самурай. Минивэн Toyota Esquire продают за 2 млн рублей в Барнауле

Toyota Esquire 2018 года выпуска продают за 2 млн рублей в Барнауле. Он прибыл прямиком из Японии. Объявление размещено на Drom.ru.

Toyota Esquire — представитель первого поколения минивэнов данной категории. Esquire оформлен в премиальном стиле, с «рыцарским» щитком передней части кузова. Хотя минивэн лучше сравнивать с самураем, ведь он прибыл из Японии.

Кузов выкрашен в темный фиолетовый цвет. Салон отделан редкой кожей алькантара и вмещает до семи человек.

Для водителя в руль встроен подогрев. А для пассажиров задних рядов установили в спинку переднего пассажирского кресла столик с двумя подстаканниками. Также есть телевизор и USB-терминал для зарядки гаджетов.

Салон сделали по принципу Multi Utility. Его можно превратить в двухуровневую конструкцию для размещения груза. Если сложить задние сидения, то можно организовать большое спальное место. Или использовать дополнительные вставки в качестве столиков на пикнике.

Система активной безопасности включает систему предотвращения столкновений на основе лазерного радара и камеры, функцию предупреждения о выходе из полосы движения и автоматический дальний свет.

У Toyota Esquire бензиновый двигатель на 2 л, коробка передач — вариатор и 152 лошадиных сил. Его пробег — 53 тыс. км без пробега по России.