16 марта
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Автоновости

Новенький вишневый пикап с мощным кузовом продают за 7,8 млн рублей в Барнауле

Dodge Ram вишневого цвета продают за 7,8 млн рублей в Барнауле. Автомобиль 2019 года выпуска. Объявление разместили на «Дроме».

Dodge Ram вишневого цвета продают за 7,8 млн рублей в Барнауле.
Dodge Ram вишневого цвета продают за 7,8 млн рублей в Барнауле.
Дром

Глядя на блестящий кузов доджа, сразу хочется спелой вишни. Насыщенный бордовый цвет притягивает взгляд. Владелец считает этот цвет лучшим для модели.

Шикарный кузов хозяин завернул защитной бронепленкой. Также в автомобиле сделана шумоизоляция салона и арок.

В пикапе есть возможность включить тонировку стекол — достаточно лишь нажать кнопку и прозрачные окна станут тонированными.

При этом владелец говорит, что спешки с продажей нет.

У Dodge Ram бензиновый двигатель на 5,7 л, автоматическая коробка передач и 395 лошадиных сил.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость