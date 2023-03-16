Новенький вишневый пикап с мощным кузовом продают за 7,8 млн рублей в Барнауле

Глядя на блестящий кузов доджа, сразу хочется спелой вишни. Насыщенный бордовый цвет притягивает взгляд. Владелец считает этот цвет лучшим для модели.
Шикарный кузов хозяин завернул защитной бронепленкой. Также в автомобиле сделана шумоизоляция салона и арок.
В пикапе есть возможность включить тонировку стекол — достаточно лишь нажать кнопку и прозрачные окна станут тонированными.
При этом владелец говорит, что спешки с продажей нет.
У Dodge Ram бензиновый двигатель на 5,7 л, автоматическая коробка передач и 395 лошадиных сил.