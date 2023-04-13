BMW X7 2022 года выпуска в красивом цвете «Синий фитоник» продают за 14,5 млн рублей в Барнауле. Объявление размещено на Drom.ru.

BMW X7 в великолепном синем цвете продают за 14,5 млн рублей в Барнауле

BMW X7 первого поколения отличается практичным дизайном. У него большой дорожный просвет и длинная линия крыши. Для переда авто характерны крупные стекла, большие фары и узкие решетки радиатора, которые автолюбители называют «ноздрями».

Салон отделан черной кожей Merino. Приборная панель — цифровая, в центре установлен дисплей с диагоналями экранов 12,3 дюйма.

В список опций входят системы ионизации и ароматизации воздуха в салоне, тонированные стекла и боковые солнцезащитные шторки, а также климат-контроль с пятью зонами индивидуальной настройки климата для водителя.

Для безопасности у автомобиля есть комплекс систем помощи водителю Professional.

У BMW X7 бензиновый двигатель на 3 л, автоматическая коробка передач и 340 лошадиных сил.