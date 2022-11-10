Более сорока единиц спецтехники работают на дорогах Барнаула во время снегопада

В ночь с 9 на 10 ноября на барнаульские дороги вышли тридцать коммунальных дорожных машин и пятнадцать тракторов с щетками.
Основные магистрали и маршруты общественного транспорта обработали песко-соляной смесью, израсходовали 194,5 тонны реагента.
Уборка снега в Барнауле.
barnaul.org.
Днем на дорогах работают 24 единицы спецтехники. Они распределяют противогололедную смесь по проезжим частям. Также коммунальщики убирают снег с тротуаров. Работать городские службы будут и на общественных территориях.
Ранее в Барнауле из-за уборки снега запретили стоянку на некоторых участках.