Более сорока единиц спецтехники работают на дорогах Барнаула во время снегопада

Дорожники в Барнауле в ночь с 9 на 10 ноября убрали снег и наледь, рассказали в пресс-службе администрации города.

В ночь с 9 на 10 ноября на барнаульские дороги вышли тридцать коммунальных дорожных машин и пятнадцать тракторов с щетками.

Основные магистрали и маршруты общественного транспорта обработали песко-соляной смесью, израсходовали 194,5 тонны реагента.

Уборка снега в Барнауле. barnaul.org.

Днем на дорогах работают 24 единицы спецтехники. Они распределяют противогололедную смесь по проезжим частям. Также коммунальщики убирают снег с тротуаров. Работать городские службы будут и на общественных территориях.

Ранее в Барнауле из-за уборки снега запретили стоянку на некоторых участках.