Более 1,2 тыс. автомобилей Jeep Grand Cherokee отзывают в России

Речь идет о машинах, проданных с 2018 года, сообщает Росстандарт.
У автомобилей могут быть неполадки в блоке управления модуля антиблокировочной тормозной системы (HCU/ABS).
При необходимости будут бесплатно выполнены соответствующие работы. Владельцы могут сами проверить по VIN-коду, включен ли автомобиль в список для ремонта от официального представителя Jeep АО «ЭфСиЭй Рус», указывает bfm.ru.
Ранее Toyota и Lexus отозвали в России более 82 тыс. пожароопасных кроссоверов.
Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь!