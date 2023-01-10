10 января
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Автоновости

Более 1,2 тыс. автомобилей Jeep Grand Cherokee отзывают в России

В России отзывают на ремонт 1217 автомобилей Jeep Grand Cherokee.

Руль, водитель.
Руль, водитель.
CC0

Речь идет о машинах, проданных с 2018 года, сообщает Росстандарт.

У автомобилей могут быть неполадки в блоке управления модуля антиблокировочной тормозной системы (HCU/ABS).

При необходимости будут бесплатно выполнены соответствующие работы. Владельцы могут сами проверить по VIN-коду, включен ли автомобиль в список для ремонта от официального представителя Jeep АО «ЭфСиЭй Рус», указывает bfm.ru.

Ранее Toyota и Lexus отозвали в России более 82 тыс. пожароопасных кроссоверов.

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