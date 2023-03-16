Бронеавтомобиль с пулеметом для Росгвардии впервые показали широкой публике

Это двухосная машина рассчитана на перевозку 9 вооруженных военнослужащих.

«Спартак» получил вращающуюся бронированную турель с пулеметом «Корд» калибра 12,7 миллиметра.

Бронеавтомобиль с несущим кузовом обеспечивает защиту от бронебойно-зажигательных пуль. Также машина может защитить экипаж от подрыва взрывного устройства массой до 6 кг в тротиловом эквиваленте под колесом, указывает Lenta.ru.

Выставка проходит в Санкт-Петербурге и продлится до 17 марта.

Ранее алтайским военным доставили легкие и быстрые бронеавтомобили. Новой техникой будут пользоваться разведчики. У бронеавтомобилей «Тайфун-К» есть дистанционно управляемые боевые модули и амбразуры для ведения огня из стрелкового оружия. Автомобили этого семейства защищены от подрыва мины мощностью не менее 8 кг в тротиловом эквиваленте в любом месте под днищем или колесом.

Техника

В 2018 году предварительно у заводов для Росгвардии планировалось приобрести 20 бронированных автомобилей «Урал-ВВ», 598 грузовиков повышенной проходимости «Урал-4320» и 15 бронеавтомобилей «Тигр».

Документ также предусматривал выделение в 2018 году 1,5 млрд руб. субсидий производителям техники, работающей на природном газе. Эта сумма позволит выпустить дополнительно не менее 1500 единиц такой техники в течение года.