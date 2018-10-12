«Будет тяжело». Эксперт рассказал о повышении цен на бензин и дефиците дизеля в Алтайском крае

Независимые АЗС в Алтайском крае вынужденно поднимают цены на топливо. Их вынуждает делать это скачок оптовых цен. Правительство пытается стабилизировать ситуацию на рынке и подготовила поручения нефтяных компаниям, но он пока не торопятся их выполнять. Об этом altapress.ru рассказал вице-президент Российского топливного союза (РТС) Юрий Матвейко.

Почему на одних АЗС цены растут , а на других — нет

По данным эксперта, в Алтайском крае владельцы независимых АЗС (то есть не принадлежат нефтяным компаниям — «Газпром нефти» или «Роснефти») постепенно повышают стоимость бензина и дизельного топлива. Пойти на этот шаг их заставляет новая волна роста цен на оптовом рынке. Как ранее сообщал altapress.ru оптовая цена на нефтепродукты в Алтайском крае подскочила на 9−14% всего за два месяца.

Юрий Матвейко,

вице-президент РТС:

Чудес не бывает: нельзя купить топливо за 40 и продавать его по 38 рублей за литр. Старые объемы заканчиваются, а новые закупки происходят по более высоким ценам.

При этом крупные нефтяные компании заморозили цены на своих АЗС в конце мая по поручению правительства. В Алтайском крае им принадлежит около 120 заправок из 500, при том в 20 районах они вовсе не представлены.

РТС неоднократно указывал властям на то, что нефтяные компании демпингуют на розничном рынке, зарабатывая на оптовых продажах, в том числе поставках за рубеж. Остальные игроки не выдерживают конкуренции в таких условиях и уходят с рынка.

Что будет дальше

9 октября президент Владимир Путин пообещал и дальше сдерживать цены на моторное топливо. Имел ли он в виду оптовые цены или розничные, участники рынка не поняли, отметил Юрий Матвейко.

При этом 18 сентября правительство дало целый ряд поручений нефтяным компаниям и регуляторам. Эти меры должны стабилизировать ситуацию на топливном рынке и динамику оптовых цен. В документе десятки пунктов, в том числе увеличение объемов продаж топлива через биржу и повышение экспортных пошлин.

Юрий Матвейко,

вице-президент РТС:

Пока нефтяные компании эти поручения не выполняют. Хотя у них еще есть время до 18 октября. Наиболее вероятным сценарием мне видится, что рост оптовых цен продолжится. Что будет с розничными — не совсем понятно. Если диспаритет цен на оптовом и розничном рынках усилится, это вызовет волну банкротств независимых АЗС и недовольства населения.

Митинг против повышения цен на бензин в Барнауле. altapress.ru

Ранее Юрий Матвейко объяснял, что если мелкие АЗС закроются, то безработными станут тысячи жителей края, возникнут проблемы с заправкой социально значимого транспорта (школьных автобусов, скорых, пожарных), а получив монопольное положение крупные игроки рынка заметно поднимут цены.

Юрий Матвейко,

вице-президент РТС:

Будем надеяться, что регуляторы займут более активную позицию. Но пока мне видится, что тяжело будет всем, кроме нефтяных компаний — независимым игрокам, потребителям.

Также эксперт сообщил, что алтайские фермеры не могут приобрести дизельное топливо в опте — нефтепродукта нет в наличии. Об этом ему сообщили четыре источника в агропромышленном секторе Алтайского края. При этом в рознице ДТ стоит на 3 рубля дешевле, чем в опте.