Алтайские аграрии говорят о молниеносном подорожании дизельного топлива

Оптовая стоимость дизельного топлива перевалила за психологическую отметку в 50 тысяч рублей за тонну, подорожав за три последних дня еще на 1 тысячу рублей. Об этом altapress.ru сообщили сельхозпроизводители региона. Для многих из них затраты на ГСМ по сравнению с прошлым годом возросли на десятки миллионов.

По словам Алексея Бабакова, директора сельхозпредприятия «Октябрьское» Зонального района, очередное повышение цены на дизельное топливо произошло буквально на днях. Причину повышения цен поставщики фермеру не объяснили.

Алексей Бабаков,

директор сельхозпредприятия «Октябрьское» Зонального района:

Мы подсчитали, что удорожание дизельного топлива обошлось нашему хозяйству дополнительно в 12 млн рублей. И это без учета тех затрат, которые понесем во время уборочной. При этом цены на сельхозпродукцию у нас только снижаются. Для сравнения, стоимость пшеницы в европейской части страны составляет 14 тысяч рублей за тонну, у нас — 8 тысяч, стоимость ячменя у них 12 тысяч, у нас — 5,5 тысяч.

Что происходит с газом?

Как рассказывают аграрии, ситуация с поставками сжиженного газа, которого катастрофически не хватало в августа, выправляется. После того, как 10 сентября эта тема по поручению главы региона Виктора Томенко обсуждалась на специальном совещании, начались изменения.

Уборка урожая. Олег Богданов

Юрий Лычагин,

директор агрофирмы «Нива» Зонального района:

Мне позвонили поставщики газа буквально на следующий день, хотя весь август была тишина. Видимо, им действительно нужен был подзатыльник. На сегодняшний день газом мы обеспечены на ближайшие 7−10 дней. Как будет развиваться ситуация дальше, мы пока не знаем.

В августе, когда дефицит по сжиженному газу ощущался наиболее остро, цена на него в опте доходила до 48 рублей за килограмм. Только за прошлый месяц она подскочила на 10%. Еще весной она была на порядок ниже.

Из-за чего возник дефицит?

Сайт крупнейшей в Сибири сети газовых автостанций «Газойл» опубликовал комментарий гендиректора Максима Короткоручкина. Он рассказал, что с февраля производители газа подняли цены на 30−40%. Дефицит возник из-за того, что летом большинство заводов планово закрылись на ремонт.

Что касается дизельного топлива, то здесь все тоже прозаично. Юрий Матвейко ранее сообщал altapress.ru: цены выросли из-за увеличившихся поставок на экспорт. При этом продажи ГСМ внутри страны через биржу сократили. Высокая цена на нефть и ослабшей рубль позволяют нефтяникам заработать больше, но дестабилизирует ситуацию на внутреннем рынке.