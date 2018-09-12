Читайте нас в соцсетях
12 сентября 5°C
Новости
Вся лента
Потребитель
109

Власти Алтайского края решат проблему с газом для аграриев

Избранный губернатор Алтайского края Виктор Томенко на аппаратном совещании поручил нормализовать поставки сжиженного газа не только для бытовых нужд людей, но и для сельхозпереработчиков края, пишет официальный сайт региона.

Газ.
Газ.
СС0

Фермеры и сельхозпереработчики рассказали, что у зерна повышенная влажность, поэтому его приходится досушивать в зерносушилках, которые работают и на сжиженном газе.

Практически 100% зерна идет через зерносушильные установки. На сегодняшней день в Заринске, Бийском и Зональном районах возникла напряженная ситуация, связанная с перебоями в поставках топлива, — отметил Александр Лукьянов, врио первого заместителя Председателя Правительства Алтайского края.

Сейчас аграрии получают 50 тонн сжиженного газа ежедневно. Однако до конца недели в Алтайский край поставят около 900 тонн сжиженного газа для предприятий. Топливо прежде всего отправят в районы, где есть сложная ситуация.

Кроме того, 12 сентября, в Барнаул поставят дополнительные 33 тонны газа, а 13 — 14 сентября ожидают поставку объемом почти 70 тонн газа для Славгорода, 16 — 17 сентября еще 72 тонны отправят в Благовещенский район и Заринск для распределения в другие районы края.

Altapress.ru писал, что перебои с поставками возникли еще весной из-за снижения объемов поставок со стороны «Сургутнефтегаза». По данным «Алтайкрайгазвервис», дефицит возник в связи проведением Чемпионата мира по футболу, на период проведения которого с 25 мая по 25 июля были временно прекращены отгрузки и перевозки сжиженных углеводородных газов в западные регионы России.

До введения запрета «Сургутнефтегаз» пытался авансом отгрузить необходимый газ в западные регионы. Из-за этого поставки в Алтайский край с 3 мая были почти полностью прекращены, сообщал «Алтайкрайгазсервис».

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление
Афиша
PDA
Email подписка