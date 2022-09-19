Будущее не рядом, будущее уже здесь! Новый флагманский кроссовер Changan UNI-K уже в Барнауле

Среди безусловных лидеров по качеству и надежности автомобилей — компания Changan, которая начала продажи в России своего флагманского полноразмерного кроссовера Uni-K. Чтобы убедиться насколько автомобили из Поднебесной выросли по качеству, дизайну и технологиям просто посмотрите этот кроссовер вживую! Модель уже представлена в салоне официального дилера Changan в Барнауле компании Тисс-Авто. Супер современный дизайн экстерьера и интерьера, продвинутая электроника, качество материалов отделки салона, подгонка деталей, комплектации — все вызывает удивление.
Резко возросшее качество китайских автомобилей подтверждают и многочисленные рейтинги. Например, одно из авторитетных агентств J.D. Power (Джи.ди. Пауэр) представило очередной рейтинг «2022 China Initial Quality Study» (Чайна инишиал кволити стади)*. Пока, среди премиальных брендов китайским маркам места не нашлось. Тройку лучших заняли Porsche, Lexus и Land Rover. А вот в списке качественных массовых брендов среди 15 лучших оказались Changan, Chery, GAC и Geely. Интересно, что также представленные на нашем рынке бренды Haval, Exeed и FAW среди лидеров не упоминаются.
Заподозрить американское агентство J.D. Power в некомпетентности сложно. Уже 23 года компания определяет самые качественные автомобили мира. Агентство ежегодно проводит опрос среди автолюбителей, которые владеют новыми машинами от 2 до 6 месяцев. Качество определяется в зависимости от проблем на 100 автомобилей — чем ниже «концентрация» проявившихся проблем, тем соответственно качественнее автомобиль.
Официальный дилер Чанган в Алтайском крае
Автоцентр ТИСС АВТО
Тел.: +7 (3852) 299−000
Адрес: г. Барнаул, ул. Попова, 212
Сайт: changanbrn.changanauto.ru
*https://китайские-автомобили.рф/2022/09/03/samye-kachestvennye-avtomobili/