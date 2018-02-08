Российские полицейские не смогут убирать пьяных судей с дорог

Теперь полицейские могут только отрапортовать своему о претензиях в адрес конкретного судьи, который нарушил правила дорожного движения. Правоохранители утратили возможность даже направить нарушителя на медосвидетельствование.

Авторы поправок говорят о том, что ранее инспекторы могли общаться с судьями на дорогах как с рядовыми водителями, и это создавало возможность давления на них. Новым приказом такая возможность исключается.

Ранее подобную индульгенцию получили прокуроры.

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