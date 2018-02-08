Российские полицейские не смогут убирать пьяных судей с дорог

Инспекторам ДПС запретили отстранять от вождения пьяных судей и привлекать их к какой-либо ответственности за нарушения. Об этом говорится в приказе МВД.
Теперь полицейские могут только отрапортовать своему о претензиях в адрес конкретного судьи, который нарушил правила дорожного движения. Правоохранители утратили возможность даже направить нарушителя на медосвидетельствование.
Авторы поправок говорят о том, что ранее инспекторы могли общаться с судьями на дорогах как с рядовыми водителями, и это создавало возможность давления на них. Новым приказом такая возможность исключается.
Ранее подобную индульгенцию получили прокуроры.
Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.