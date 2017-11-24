Черная пятница в Ford продлится до 30 ноября

В автосалоне "АлтайАвтоЦентр" проходит акция "Чёрная пятница". Практически на все модели Ford действуют специальные условия и дополнительные выгоды.

Приобретая автомобиль во время "Черной пятницы", вы сможете сэкономить до 165 000 рублей. Дополнительно каждый покупатель получит в подарок комплект зимних шин и сигнализацию с автозапуском. Заманчиво?

Тогда не откладывайте. Выбирайте интересующую модель из линейки Ford и приезжайте в автосалон. "Чёрная пятница" в Ford продлится до 30 ноября.

Подробности уточняйте в Отделе продаж по телефону 535-000. Посмотреть наличие автомобилей вы можете на сайте компании "АлтайАвтоЦентр". Предложение ограничено.

ООО "АлтайАвтоЦентр"

Официальный дилер ООО "Форд Соллерс Холдинг"

Адрес: г. Барнаул, Павловский тракт, 249

Сайт: www.altaiauto.ru

* Черная пятница **Указана максимальная выгода на Ford Focus во всех комплектациях с учетом бонуса 100 000 рублей по программе "Бонус за Trade-In"и выгоды 65 000 рублей. Выгоды на Ford Kuga и другие модели уточняйте дополнительно. Предложение ограничено, действует с 03 по 30 ноября 2017 года. Не является офертой.

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