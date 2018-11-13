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Четверо парней прикинулись автобусом и хотели «проехать» по мосту через бухту Золотой Рог

Во Владивостоке четверо мужчин попытались пересечь закрытый для пешеходов мост через бухту Золотой Рог, «замаскировавшись» под желтый автобус, пишет РИА Новости.

Во Владивостоке.
Во Владивостоке.
kremlin.ru

Мужчины в желтой коробке в форме автобуса шли по проезжей части моста. Момент «проезда» и пресечения инспекторами ДПС незаконной езды по автомобильному мосту попал на камеру видеорегистратора.

С 18 августа 2015 года движение пешеходов по мосту запретили, так как оно не было предусмотрено проектной документацией моста и противоречило федеральным законам о транспортной безопасности и Градостроительному кодексу России.

Золотой мост через бухту Золотой Рог построили в рамках программы подготовки города к проведению саммита АТЭС и открыли 11 августа 2012 года.

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