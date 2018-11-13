Четверо парней прикинулись автобусом и хотели «проехать» по мосту через бухту Золотой Рог

Во Владивостоке четверо мужчин попытались пересечь закрытый для пешеходов мост через бухту Золотой Рог, «замаскировавшись» под желтый автобус, пишет РИА Новости.

Мужчины в желтой коробке в форме автобуса шли по проезжей части моста. Момент «проезда» и пресечения инспекторами ДПС незаконной езды по автомобильному мосту попал на камеру видеорегистратора.

С 18 августа 2015 года движение пешеходов по мосту запретили, так как оно не было предусмотрено проектной документацией моста и противоречило федеральным законам о транспортной безопасности и Градостроительному кодексу России.

Золотой мост через бухту Золотой Рог построили в рамках программы подготовки города к проведению саммита АТЭС и открыли 11 августа 2012 года.