Читатель предупредил автовладельцев о "ловушке" около ТРЦ "Галактика" в Барнауле

"Ловушка" у ТРЦ "Галактика". Фото : altapress.ru. "Ловушка" у ТРЦ "Галактика". Фото : altapress.ru. "Ловушка" у ТРЦ "Галактика". Фото : altapress.ru. "Ловушка" у ТРЦ "Галактика". Фото : altapress.ru. "Ловушка" у ТРЦ "Галактика". Фото : altapress.ru. "Ловушка" у ТРЦ "Галактика". Фото : altapress.ru.

Он рассказал: недавно оставил там автомобиль на 10 минут в полной уверенности, что с края дороги организована уличная парковка. Тем более, что в этом месте паркуются многие, особенно по выходным. Когда Олег вышел из торгового центра, машины на месте уже не было — ее увезли на штрафстоянку.

Приглядевшись внимательнее он понял: то, что казалось ему парковкой, на самом деле оказалось полосой для торможения перед поворотом на закрытую стоянку. Олег уверен — остальные нарушители тоже не догадываются, что парковаться здесь нельзя.

Олег,

читатель altapress.ru:

— Объясню, в чем проблема. Знак "остановка запрещена" висит сразу за светофором на пересечении с Челюскинцев. Многие его не замечают. Конечно, никого кроме самого себя за невнимательность винить не приходится. Но подводный камень в другом. Там, где все останавливаются, висит знак "Парковка". Поэтому те, кто здесь паркуются, думают, что ничего не нарушают.

Очевидно, что этот знак относится к закрытому въезду на крытую парковку (см. фото ниже). Однако въезд всегда закрыт, стрелок под знаком нет, поэтому многих он просто вводит в заблуждение.

Олег призывает водителей быть внимательными на этом участке и оставлять машины только в разрешенных местах. Например, на крытой парковке. Также он просит администрацию города, ГИБДД и владельцев "Галактики" разобраться с "автоловушкой". Он предлагает убрать сбивающий с толку знак "парковка" и продублировать (или сделать более заметным) знак "остановка запрещена".

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