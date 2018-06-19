Барнаульский ТЦ "Пассаж" оштрафовали за отсутствие парковки для инвалидов

Прокуратура Барнаула оштрафовала собственника ТЦ "Пассаж" за нарушение законодательства. Около здания не оказалось парковки для инвалидов.
Как altapress.ru сообщила помощник прокурора Барнаула Татьяна Иванова, стоянка для автомобилей около здания торгового центра "Пассаж" не имела специальных знаков и парковочных мест для инвалидов.
Собственником здания торгового центра "Пассаж" и арендатором земельного участка, на котором оно стоит, является компания "Юнекс". Против директора компании возбудили дело об административном правонарушении. Мировой суд назначил ему штраф в размере 3 тыс. рублей.
Сейчас территория здания торгового центра "Пассаж" оборудована парковочным местом для инвалидов и специальным знаком, который обозначает это место.
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