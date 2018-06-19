Барнаульский ТЦ "Пассаж" оштрафовали за отсутствие парковки для инвалидов

Сегодня, 13:49.
Жизнь

Прокуратура Барнаула оштрафовала собственника ТЦ "Пассаж" за нарушение законодательства. Около здания не оказалось парковки для инвалидов.

Торговый дом "Пассаж".
Торговый дом "Пассаж". Фото: Ольга Олейникова.

Как altapress.ru сообщила помощник прокурора Барнаула Татьяна Иванова, стоянка для автомобилей около здания торгового центра "Пассаж" не имела специальных знаков и парковочных мест для инвалидов.

Собственником здания торгового центра "Пассаж" и арендатором земельного участка, на котором оно стоит, является компания "Юнекс". Против директора компании возбудили дело об административном правонарушении. Мировой суд назначил ему штраф в размере 3 тыс. рублей.

Сейчас территория здания торгового центра "Пассаж" оборудована парковочным местом для инвалидов и специальным знаком, который обозначает это место.

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