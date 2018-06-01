Суд вынес решение по делу ТЦ "Гулливер"

Судья Ирина Королькова вынесла решение по делу ТОЦ "Гулливер". Прокуратура настаивала на закрытии торгового центра за нарушение правил пожарной безопасности, но в ходе процесса изменила свои требования.
Поскольку собственники ТОЦ оперативно устранили ряд серьезных нарушений, "Гулливер" решили не закрывать. Требования прокуратуры удовлетворили частично, постановив устранить нарушения в течение 30 дней с момента его вступления в законную силу. Всего на это у собственников торгового центра есть больше двух месяцев, потому что документ вступит в силу через 35 дней.
Ранее суд назначил проведение пожарно-технической экспертизы в торговом центре, по результатам которой специалисты должны были установить, все ли нарушения устранили. Судя по всему, основные проблемы уже ликвидировали и угрозы для жизни посетителей нет.
"Гулливер" не работал с 27 апреля по 23 мая — его закрыли в качестве обеспечительной меры по иску прокуратуры. Там нашли целый ряд нарушений, в том числе неисправности в системе оповещения и эвакуации, системе пожаротушения. Собственнику торгового центра даже давали отсрочку на устранение неполадок, но при очередной проверке система тушения огня вновь не сработала, и молл закрыли.
На данный момент в Барнауле открыли все арестованные ТЦ, кроме "Праздничного". Суд уже разрешил ему работать, но приставы еще не завершили необходимую процедуру.
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