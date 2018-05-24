Опрос. А вы стали меньше ходить в ТЦ?

С начала масштабных противопожарных проверок торговых центров в Барнауле закрыли пять моллов: "Арену", "Праздничный", "Россию", "Район" и "Гулливер-парк". И хотя последний уже открыли, не факт, что этим прокуратура ограничится, ведь нарушения нашли в каждой организации, которую проверили.
Первое время после трагедии в "Зимней вишне" торговые центры и кинотеатры жаловались, что у них упала посещаемость. Но через пару недель люди пришли в себя и вернулись к прежней жизни. "МЭ" решил узнать у своих читателей, беспокоит ли их пожарная безопасность в тех местах, которые они посещают.
Игорь Егоров,
предприниматель:
— "Арену" закрыли, и я не смог сходить на премьеру всем известного фильма в IMAX. Вот это меня волнует в первую очередь. Но и сказать, что меня не задевает то, что в куче торговых центров Барнаула не соблюдены правила пожарной безопасности, неправильно. Можно изо дня в день с высокой колокольни плевать на технику безопасности, пока тебя лично не коснется трагедия. Ходить в ТЦ меньше я не стал. Просто хожу в те, которые пока не закрыли.
Елена Балабина,
маркетолог:
— В последнее время в ТЦ действительно хожу редко. Те, которые закрыли, находятся далеко от меня, поэтому ничего особо не изменилось. Вообще хорошо, что начались проверки, лишь бы был результат от этого. Смущает только то, что сразу при открытии этих ТЦ не проводились такие мероприятия и недочеты не устранялись по мере строительства зданий.
Кристина Петерс,
сотрудник экспертно-криминалистического центра МВД:
— Нет, реже посещать не стала. Потребность в каких-то покупках и развлечениях не исчезла, а большинство магазинов, кинотеатры, боулинг, контактные зоопарки и прочее расположены именно в ТЦ. Стала ли больше волноваться — да, пожалуй. Надеюсь, что примут меры по обеспечению безопасности.
Но полностью игнорировать торговые центры не вижу смысла. Ведь, если подумать, люди не перестают летать на самолетах после крушения, не перестают ездить на метро или посещать общественные места после терактов.
Юлия Осинникова,
домохозяйка:
— Первое время не ходила, боязно было. Особенно за детей. Особенно в кинотеатрах. А потом назрела необходимость одевать-обувать детей, и пришлось идти, потому что куда еще пойдешь?
Ирина Глотова,
руководитель студии детского кроя M.Tash:
— В ТЦ стала ходить реже только из-за нехватки времени, но находясь там, паники не испытываю. А вот с сыном на мультики ходить перестала как раз из-за страха.
Евгений Огнев,
врач:
— Я действительно стал ходить в ТЦ меньше, но не оттого, что боюсь повторения трагедии в Кемерове, а по объективным причинам. Перестали торговые центры удовлетворять мои потребительские интересы. А вот в бар Loft не так давно я и мои друзья не пошли именно о причине нарушений пожарной безопасности. Он к тому же еще на большой высоте находится.
Вообще я себя считаю достаточно подкованным в том, как действовать в чрезвычайной ситуации. И думаю, как минимум себя спасти смогу. Хотя испытать это на себе не хотелось бы.
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