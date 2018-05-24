Опрос. А вы стали меньше ходить в ТЦ?

— Нет, реже посещать не стала. Потребность в каких-то покупках и развлечениях не исчезла, а большинство магазинов, кинотеатры, боулинг, контактные зоопарки и прочее расположены именно в ТЦ. Стала ли больше волноваться — да, пожалуй. Надеюсь, что примут меры по обеспечению безопасности.

Но полностью игнорировать торговые центры не вижу смысла. Ведь, если подумать, люди не перестают летать на самолетах после крушения, не перестают ездить на метро или посещать общественные места после терактов.