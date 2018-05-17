Барнаульская прокуратура объяснила, за что закрыла "Арену" и "Праздничный"

Сегодня, 07:34.
Жизнь

В прокуратуре Барнаула рассказали altapress.ru, за что неожиданно закрыли торговые центры "Арена" и "Праздничный". Как выяснилось, в них есть серьезные проблемы с системами пожаротушения.

Пустой торговый центр.
Пустой торговый центр. Фото: СС0.

После проверок в прокуратуре пришли к выводу, что нарушения, которые нашли в этих ТЦ, угрожают жизни посетителей. Против ответственных за пожарную безопасность в "Арене" возбудили два административных дела, а в "Праздничном" должностное лицо отделалось предупреждением.

Оба торговых центра оказались не в полной мере оборудованы автоматической установкой пожаротушения и автоматической системой пожарной сигнализации.

При срабатывании сигнализации и в "Арене", и в "Праздничном" не отключается звуковая реклама, музыка и трансляция фильмов кинозалах, а стены в игровых зонах и на путях эвакуации отделаны горючими материалами.

Собственники обоих ТЦ допускали самовольное переустройство зданий без разработки проекта и выполнения необходимых противопожарных мероприятий. Нашлись и "уникальные" нарушения.

ТРЦ "Праздничный" после временного закрытия.
ТРЦ "Праздничный" после временного закрытия.

Нарушения в "Праздничном":

  • система противодымной защиты находится в нерабочем состоянии;
  • не все помещения защищены противопожарной сигнализацией;
  • автоматическая пожарная сигнализация не отключает рекламу, музыку, трансляцию фильмов кинозалах;
  • пожарные извещатели находятся в неисправном состоянии;
  • количество оросителей не соответствует требованиям;
  • не утеплен, поэтому заморожен наружный пожарный резервуар для внутренней установки пожаротушения;
  • в здании на путях эвакуации отсутствует аварийное освещение.
ТРЦ "Арена".
ТРЦ "Арена".

Наиболее серьезные нарушения в "Арене":

  • не предусмотрено автоматическое отключение электроэнергии до подачи огнетушащего вещества на очаг пожара;
  • пожарные оповещатели по мощности и расстановке не охватывают весь объект;
  • нет обратной связи пожарного поста-диспетчерской и зон пожарного оповещения;
  • не смонтирована система противодымной вентиляции;
  • неисправен противопожарный водопровод;
  • не работает автоматическая установка пожаротушения;
  • на путях эвакуации отсутствует аварийное освещение;

Свою работу в Барнауле также приостановили "Гулливер-парк", "Район", "Россия". Также в Бийске закрывался ТРК "Воскресенье", но вскоре открылся вновь. А вот "Первомайский", который был под угрозой закрытия, скорее всего, отделается только штрафом. Кроме того, несмотря на слухи, ТРЦ "Европа" закрывать пока не планируют.

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