Барнаульская прокуратура объяснила, за что закрыла "Арену" и "Праздничный"

В прокуратуре Барнаула рассказали altapress.ru, за что неожиданно закрыли торговые центры "Арена" и "Праздничный". Как выяснилось, в них есть серьезные проблемы с системами пожаротушения.
После проверок в прокуратуре пришли к выводу, что нарушения, которые нашли в этих ТЦ, угрожают жизни посетителей. Против ответственных за пожарную безопасность в "Арене" возбудили два административных дела, а в "Праздничном" должностное лицо отделалось предупреждением.
Оба торговых центра оказались не в полной мере оборудованы автоматической установкой пожаротушения и автоматической системой пожарной сигнализации.
При срабатывании сигнализации и в "Арене", и в "Праздничном" не отключается звуковая реклама, музыка и трансляция фильмов кинозалах, а стены в игровых зонах и на путях эвакуации отделаны горючими материалами.
Собственники обоих ТЦ допускали самовольное переустройство зданий без разработки проекта и выполнения необходимых противопожарных мероприятий. Нашлись и "уникальные" нарушения.
Нарушения в "Праздничном":
- система противодымной защиты находится в нерабочем состоянии;
- не все помещения защищены противопожарной сигнализацией;
- автоматическая пожарная сигнализация не отключает рекламу, музыку, трансляцию фильмов кинозалах;
- пожарные извещатели находятся в неисправном состоянии;
- количество оросителей не соответствует требованиям;
- не утеплен, поэтому заморожен наружный пожарный резервуар для внутренней установки пожаротушения;
- в здании на путях эвакуации отсутствует аварийное освещение.
Наиболее серьезные нарушения в "Арене":
- не предусмотрено автоматическое отключение электроэнергии до подачи огнетушащего вещества на очаг пожара;
- пожарные оповещатели по мощности и расстановке не охватывают весь объект;
- нет обратной связи пожарного поста-диспетчерской и зон пожарного оповещения;
- не смонтирована система противодымной вентиляции;
- неисправен противопожарный водопровод;
- не работает автоматическая установка пожаротушения;
- на путях эвакуации отсутствует аварийное освещение;
Свою работу в Барнауле также приостановили "Гулливер-парк", "Район", "Россия". Также в Бийске закрывался ТРК "Воскресенье", но вскоре открылся вновь. А вот "Первомайский", который был под угрозой закрытия, скорее всего, отделается только штрафом. Кроме того, несмотря на слухи, ТРЦ "Европа" закрывать пока не планируют.
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