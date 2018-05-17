Барнаульская прокуратура объяснила, за что закрыла "Арену" и "Праздничный"

После проверок в прокуратуре пришли к выводу, что нарушения, которые нашли в этих ТЦ, угрожают жизни посетителей. Против ответственных за пожарную безопасность в "Арене" возбудили два административных дела, а в "Праздничном" должностное лицо отделалось предупреждением.

Оба торговых центра оказались не в полной мере оборудованы автоматической установкой пожаротушения и автоматической системой пожарной сигнализации.

При срабатывании сигнализации и в "Арене", и в "Праздничном" не отключается звуковая реклама, музыка и трансляция фильмов кинозалах, а стены в игровых зонах и на путях эвакуации отделаны горючими материалами.

Собственники обоих ТЦ допускали самовольное переустройство зданий без разработки проекта и выполнения необходимых противопожарных мероприятий. Нашлись и "уникальные" нарушения.

Нарушения в "Праздничном":

система противодымной защиты находится в нерабочем состоянии;

не все помещения защищены противопожарной сигнализацией;

автоматическая пожарная сигнализация не отключает рекламу, музыку, трансляцию фильмов кинозалах;

пожарные извещатели находятся в неисправном состоянии;

количество оросителей не соответствует требованиям;

не утеплен, поэтому заморожен наружный пожарный резервуар для внутренней установки пожаротушения;

в здании на путях эвакуации отсутствует аварийное освещение.

Наиболее серьезные нарушения в "Арене":

не предусмотрено автоматическое отключение электроэнергии до подачи огнетушащего вещества на очаг пожара;

пожарные оповещатели по мощности и расстановке не охватывают весь объект;

нет обратной связи пожарного поста-диспетчерской и зон пожарного оповещения;

не смонтирована система противодымной вентиляции;

неисправен противопожарный водопровод;

не работает автоматическая установка пожаротушения;

на путях эвакуации отсутствует аварийное освещение;

Свою работу в Барнауле также приостановили "Гулливер-парк", "Район", "Россия". Также в Бийске закрывался ТРК "Воскресенье", но вскоре открылся вновь. А вот "Первомайский", который был под угрозой закрытия, скорее всего, отделается только штрафом. Кроме того, несмотря на слухи, ТРЦ "Европа" закрывать пока не планируют.

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