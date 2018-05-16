Сколько пшеницы поместится в закрытых барнаульских ТЦ

Сколько урожая поместилось бы в закрытых ТЦ Барнаула?

В 2017 году в Алтайском крае собрали 2,6 млн тонн пшеницы.

Площадь "Арены" составляет 170 000 кв. м. По приблизительным подсчетам, в торговом центре поместилось бы около 382 500 тонн — почти 15% краевого урожая пшеницы.

составляет 170 000 кв. м. По приблизительным подсчетам, в торговом центре поместилось бы около 382 500 тонн — почти 15% краевого урожая пшеницы. В "Гулливере" на площади около 25 000 кв. м поместилось бы около 56 250 тонн пшеницы — около 2% краевого урожая.

на площади около 25 000 кв. м поместилось бы около 56 250 тонн пшеницы — около 2% краевого урожая. Площадь "Праздничного " — около 17 000 кв. м, он мог бы вместить порядка 38 250 тонн пшеницы — около 1,5% краевого урожая.

" — около 17 000 кв. м, он мог бы вместить порядка 38 250 тонн пшеницы — около 1,5% краевого урожая. В "Районе" на площади около 6500 кв. м поместилось бы около 14 625 тонн пшеницы. Это около 0,5% от краевого урожая.

на площади около 6500 кв. м поместилось бы около 14 625 тонн пшеницы. Это около 0,5% от краевого урожая. Самый скромный результат — у "России", которая на примерно 2300 кв. м могла бы вместить 5175 тонн пшеницы — 0,2% краевого урожая.

Итого, в закрытых барнаульских торговых центрах поместилось бы чуть меньше 20% годового урожая пшеницы в Алтайском крае.

Чего лишились барнаульцы из-за закрытия торговых центров?

"Арена" — самый крупный молл на территории Сибирского федерального округа. Здесь работает единственный в Барнауле кинотеатр IMAX, располагается магазин спортивных товаров "Декатлон", магазины марок RESERVED, CROPP, SINSAY, H&M Home и другие.

В торгово-офисном центре "Гулливер", по данным 2ГИС, работали 93 компании. В их числе — фитнес-клуб "Сафари", бар Loft, автошкола "БИП".

"Праздничный" находится в районе новостроек, в нем работают около 60 отделов. Среди арендаторов — сеть "Магнит", кинотеатр "Формула", ресторан "Шашлыкофф", фитнес-центр "Вита-спорт" и другие.

В "России", по данным 2ГИС, 33 организации, среди них — сеть "Магнит", центр проката и ремонта велосипедов, роликов и скейтов FreeRide, кафе-пекарня "Корица".

В ТРЦ "Район" располагается автошкола ELITE & VIP, турагентство "Пегас Туристик", фотостудия "Санду".

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