Сколько пшеницы поместится в закрытых барнаульских ТЦ

В Барнауле из-за нарушений пожарной безопасности остаются закрытыми 5 крупных ТЦ. В связи с этим altapress.ru вспомнил, что несколько лет назад депутат-коммунист Нина Данилова предложила хранить в местных ТЦ урожай. Мы посчитали, какое количество пшеницы поместилось бы в простаивающих магазинах, и чего лишились барнаульцы из-за закрытия торговых центров.
Сколько урожая поместилось бы в закрытых ТЦ Барнаула?
В 2017 году в Алтайском крае собрали 2,6 млн тонн пшеницы.
- Площадь "Арены" составляет 170 000 кв. м. По приблизительным подсчетам, в торговом центре поместилось бы около 382 500 тонн — почти 15% краевого урожая пшеницы.
- В "Гулливере" на площади около 25 000 кв. м поместилось бы около 56 250 тонн пшеницы — около 2% краевого урожая.
- Площадь "Праздничного" — около 17 000 кв. м, он мог бы вместить порядка 38 250 тонн пшеницы — около 1,5% краевого урожая.
- В "Районе" на площади около 6500 кв. м поместилось бы около 14 625 тонн пшеницы. Это около 0,5% от краевого урожая.
- Самый скромный результат — у "России", которая на примерно 2300 кв. м могла бы вместить 5175 тонн пшеницы — 0,2% краевого урожая.
Итого, в закрытых барнаульских торговых центрах поместилось бы чуть меньше 20% годового урожая пшеницы в Алтайском крае.
Чего лишились барнаульцы из-за закрытия торговых центров?
"Арена" — самый крупный молл на территории Сибирского федерального округа. Здесь работает единственный в Барнауле кинотеатр IMAX, располагается магазин спортивных товаров "Декатлон", магазины марок RESERVED, CROPP, SINSAY, H&M Home и другие.
В торгово-офисном центре "Гулливер", по данным 2ГИС, работали 93 компании. В их числе — фитнес-клуб "Сафари", бар Loft, автошкола "БИП".
"Праздничный" находится в районе новостроек, в нем работают около 60 отделов. Среди арендаторов — сеть "Магнит", кинотеатр "Формула", ресторан "Шашлыкофф", фитнес-центр "Вита-спорт" и другие.
В "России", по данным 2ГИС, 33 организации, среди них — сеть "Магнит", центр проката и ремонта велосипедов, роликов и скейтов FreeRide, кафе-пекарня "Корица".
В ТРЦ "Район" располагается автошкола ELITE & VIP, турагентство "Пегас Туристик", фотостудия "Санду".
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