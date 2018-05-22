Суд разрешил открыть барнаульский торговый центр "Гулливер"

Ранее суд назначил проведение пожарно-технической экспертизы в торговом центре, по результатам которой специалисты должны были установить, все ли нарушения устранили. Судя по всему, основные проблемы уже ликвидировали и угрозы для жизни посетителей нет. Именно это стало причиной обращения прокуратуры в суд и закрытия ТЦ в качестве обеспечительной меры по иску.

Разбирательство продолжается, но это уже не будет мешать работе ТЦ — по крайней мере, до вынесения решения суда. Следующее заседание запланировано на 23 мая.

"Гулливер" перестал работать с 27 апреля. Прокуратура нашла там целый ряд нарушений, в том числе неисправности в системе оповещения и эвакуации, системе пожаротушения. Собственнику торгового центра даже давали отсрочку на устранение неполадок, но при очередной проверке система тушения огня вновь не сработала, и молл закрыли.

Арендаторы, получившие убытки от закрытия ТЦ, могут рассчитывать на компенсацию материального ущерба. Например, если испортятся продукты в магазине или пострадает мебель. Труднее будет компенсировать упущенную выгоду.

В Барнауле остаются закрытыми еще четыре торговых центра. "Арена" не откроется как минимум до конца мая, как и "Россия". Судебные разбирательства по ним назначили соответственно на 28 и 29 мая. Временно закрытыми также остаются "Праздничный" (минимум до 31 мая) и "Район" (как минимум до 25 мая, решение о закрытии ТЦ обжалуется в краевом суде).