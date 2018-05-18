Прокуратура рассказала о нарушениях в ТРЦ "Галактика" и закрытой "России"

Сегодня, 14:09.
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Прокуратура рассказала altapress.ru, какие нарушения нашла в торговых центрах "Галактика", "Норд–Вест", "Сити-центр", "Седьмой континент", "Ультра", "Воскресенье". Также стало известно, за что закрыли ТЦ "Россия".

В Барнауле достраивают ТРЦ Galaxy.
В Барнауле достраивают ТРЦ Galaxy. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Самые серьезные нарушения  оказались в "Седьмом континенте" и "России". Там нашли неисправности в системах оповещения о пожаре и автоматических установках пожаротушения. Должностным лицам уже выписали штрафы за это.

ТЦ уже устранили часть нарушений. В "Седьмом континенте" в ближайшее время будут монтировать новую систему пожаротушения. "Россия" останется закрытой как минимум до 29 мая — на этот день назначено судебное разбирательство.

ТЦ "Россия".
ТЦ "Россия".

В торговых центрах "Галактика", "Норд–Вест", "Сити-центр" и "Ультра" системы оповещения и управления эвакуацией и автоматические установки пожаротушения находятся в работоспособном состоянии. Все нарушения, которые там нашли, можно устранить в короткие сроки.

Каток в "Галактике".
Каток в "Галактике".

Так, в "Галактике" нашли следующие недочеты:

  • эвакуационные проходы оказались загромождены объектами торговли и зонами отдыха;
  • стены местами отделаны более горючими материалами, чем предусмотрено по правилам;
  • на дверях в кинотеатре и на лестничных клетках местами отсутствуют устройства для самозакрывания;
  • из некоторых помещений, в которых могут находиться больше 50 человек одновременно, нет второго эвакуационного выхода ("Рыба.Рис", "Веселкино", "Бубль Гум", Gloria Jeans).

В "Норд-Весте" были проблемы с системой аварийной противодымной вентиляцией, отсутствовал второй эвакуационный выход из фитнес-центра, систему автоматической пожарной сигнализации пришлось перемонтировать. Все нарушения там уже устранили, должностное лицо оштрафовали.

Торговый центр "Норд-Вест".
Торговый центр "Норд-Вест".

В торговом доме "Ультра" работники не знали, что делать при пожаре; там не оказалось достаточного количества огнетушителей, отсутствовали знаки пожарной безопасности. Нарушения устранили, ответственного за пожарную безопасность оштрафовали.

ТД "Ультра".
ТД "Ультра".

Руководство ТЦ "Воскресенье" (рядом со Старым базаром) также халатно отнеслось к обучению людей мерам пожарной безопасности. Также там не все помещения и пути эвакуации оборудованы знаками пожарной безопасности, двери эвакуационных выходов нельзя открыть без ключа, пути эвакуации частично отделаны горючими материалами, а эвакуационных выходов недостаточно. Все эти нарушения уже устранили, виновному в них выписали штраф.

ТЦ "Воскресенье". Май 2018 года.
ТЦ "Воскресенье". Май 2018 года.

Из-за нарушений пожарной безопасности свою работу в Барнауле приостановили торговые центры "Арена", "Праздничный", "Гулливер-парк", "Район". Также в Бийске закрывался ТРК "Воскресенье", но вскоре открылся вновь. А вот "Первомайский", который был под угрозой закрытия, скорее всего, отделается только штрафом. Кроме того, несмотря на слухи, ТРЦ "Европа" закрывать пока не планируют.

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