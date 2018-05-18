Прокуратура рассказала о нарушениях в ТРЦ "Галактика" и закрытой "России"

Самые серьезные нарушения оказались в "Седьмом континенте" и "России". Там нашли неисправности в системах оповещения о пожаре и автоматических установках пожаротушения. Должностным лицам уже выписали штрафы за это.

ТЦ уже устранили часть нарушений. В "Седьмом континенте" в ближайшее время будут монтировать новую систему пожаротушения. "Россия" останется закрытой как минимум до 29 мая — на этот день назначено судебное разбирательство.

В торговых центрах "Галактика", "Норд–Вест", "Сити-центр" и "Ультра" системы оповещения и управления эвакуацией и автоматические установки пожаротушения находятся в работоспособном состоянии. Все нарушения, которые там нашли, можно устранить в короткие сроки.

Так, в "Галактике" нашли следующие недочеты:

эвакуационные проходы оказались загромождены объектами торговли и зонами отдыха;

стены местами отделаны более горючими материалами, чем предусмотрено по правилам;

на дверях в кинотеатре и на лестничных клетках местами отсутствуют устройства для самозакрывания;

из некоторых помещений, в которых могут находиться больше 50 человек одновременно, нет второго эвакуационного выхода ("Рыба.Рис", "Веселкино", "Бубль Гум", Gloria Jeans).

В "Норд-Весте" были проблемы с системой аварийной противодымной вентиляцией, отсутствовал второй эвакуационный выход из фитнес-центра, систему автоматической пожарной сигнализации пришлось перемонтировать. Все нарушения там уже устранили, должностное лицо оштрафовали.

В торговом доме "Ультра" работники не знали, что делать при пожаре; там не оказалось достаточного количества огнетушителей, отсутствовали знаки пожарной безопасности. Нарушения устранили, ответственного за пожарную безопасность оштрафовали.

Руководство ТЦ "Воскресенье" (рядом со Старым базаром) также халатно отнеслось к обучению людей мерам пожарной безопасности. Также там не все помещения и пути эвакуации оборудованы знаками пожарной безопасности, двери эвакуационных выходов нельзя открыть без ключа, пути эвакуации частично отделаны горючими материалами, а эвакуационных выходов недостаточно. Все эти нарушения уже устранили, виновному в них выписали штраф.

Из-за нарушений пожарной безопасности свою работу в Барнауле приостановили торговые центры "Арена", "Праздничный", "Гулливер-парк", "Район". Также в Бийске закрывался ТРК "Воскресенье", но вскоре открылся вновь. А вот "Первомайский", который был под угрозой закрытия, скорее всего, отделается только штрафом. Кроме того, несмотря на слухи, ТРЦ "Европа" закрывать пока не планируют.