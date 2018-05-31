Суд разрешил открыть ТРЦ "Праздничный" в Барнауле

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Жизнь

31 мая состоялось заседание суда по делу ТРЦ "Праздничный". По его итогам суд разрешил снять арест с торгового центра, рассказали altapress.ru в аппарате судьи Татьяны Михайловой.

ТРЦ "Праздничный" после временного закрытия.
ТРЦ "Праздничный" после временного закрытия. Фото: altapress.ru.

Судя по всему, юристам ответчика удалось доказать, что самые серьезные нарушения уже устранили. Рассмотрение дела продолжается, в его ходе назначили пожарно-техническую экспертизу. Интересно, что, к примеру, "Гулливеру" не разрешали открыться до получения результатов аналогичной экспертизы.

В течение ближайших 10 дней специалисты МЧС и прокуратуры должны будут определить, соответствует ли "Праздничный" требованиям пожарной безопасности.

Теперь собственники "Праздничного" должны получить копию определения суда и отправить ее судебным приставам. Те в свою очередь должны выбрать время и прийти в ТЦ, чтобы снять с него арест. Когда это произойдет, пока неизвестно: управляющая ТРЦ "Праздничный" Ирина Клюкина заявила altapress.ru, что не располагает соответствующей информацией.

ТРЦ "Праздничный" после временного закрытия, машина приставов.
ТРЦ "Праздничный" после временного закрытия, машина приставов.

Предыдущие торговые центры открывались по-разному: одни на следующий день после получения определения суда ("Гулливер", "Россия"), а "Район" вообще в тот же вечер. А вот "Арене" не повезло: они поторопились с радостной новостью, а приставы не нашли времени 30 мая, чтобы открыть ТРЦ.

Напомним, в "Праздничном" нашли целый ряд нарушений, в том числе неисправности в системе противодымной защиты, частичное отсутствие автоматических установок пожаротушения и автоматической системы пожарной сигнализации. При срабатывании сигнализации в ТРЦ не отключалась звуковая реклама, музыка и трансляция фильмов кинозалах, а пожарные извещатели были неисправны.

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