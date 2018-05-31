Суд разрешил открыть ТРЦ "Праздничный" в Барнауле

Судя по всему, юристам ответчика удалось доказать, что самые серьезные нарушения уже устранили. Рассмотрение дела продолжается, в его ходе назначили пожарно-техническую экспертизу. Интересно, что, к примеру, "Гулливеру" не разрешали открыться до получения результатов аналогичной экспертизы.

В течение ближайших 10 дней специалисты МЧС и прокуратуры должны будут определить, соответствует ли "Праздничный" требованиям пожарной безопасности.

Теперь собственники "Праздничного" должны получить копию определения суда и отправить ее судебным приставам. Те в свою очередь должны выбрать время и прийти в ТЦ, чтобы снять с него арест. Когда это произойдет, пока неизвестно: управляющая ТРЦ "Праздничный" Ирина Клюкина заявила altapress.ru, что не располагает соответствующей информацией.

Предыдущие торговые центры открывались по-разному: одни на следующий день после получения определения суда ("Гулливер", "Россия"), а "Район" вообще в тот же вечер. А вот "Арене" не повезло: они поторопились с радостной новостью, а приставы не нашли времени 30 мая, чтобы открыть ТРЦ.

Напомним, в "Праздничном" нашли целый ряд нарушений, в том числе неисправности в системе противодымной защиты, частичное отсутствие автоматических установок пожаротушения и автоматической системы пожарной сигнализации. При срабатывании сигнализации в ТРЦ не отключалась звуковая реклама, музыка и трансляция фильмов кинозалах, а пожарные извещатели были неисправны.