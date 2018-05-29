В Барнауле по-тихому открылся ТЦ "Россия"

Железнодорожный суд разрешил открыться торговому центру "Россия" еще 22 мая — до начала судебного заседания по иску прокуратуры. Как выяснил altapress.ru, ТЦ работает в обычном режиме уже неделю, однако не афиширует это.
29 мая состоялось предварительное судебное заседание по делу "России". Как рассказали altapress.ru в аппарате судьи Татьяны Леонтьевой, иск от ответчика о снятии ареста ТЦ поступил еще 11 мая, накануне его закрытия. 22 мая суд разрешил снять обеспечительные меры.
В этот же день руководство торгового центра отправило копию определения суда судебным приставам, которые оперативно сняли арест. Собственник ТЦ Виктор Князев сообщил altapress.ru, что практически все нарушения в "России" устранили, "остались мелочи". Арендаторы работают в обычном режиме.
Интересно, что определение вступит в силу только 7 июня — то есть "Россия" фактически работает без официального разрешения. Впрочем, ТОЦ "Гулливер-парк" и ТЦ "Район" открылись точно так же: определения по ним вступят в силу соответственно 8 июня и 10 июня.
Напомним, при проверке в "России" нашли неисправности в системах оповещения о пожаре и автоматических установках пожаротушения. 12 мая ТЦ закрылся по решению суда. Прокуратура уже оштрафовала ответственного за пожарную безопасность.
В Барнауле остаются закрытыми два торговых центра — "Арена" и "Праздничный".
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