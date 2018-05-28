В Барнауле возобновил работу еще один закрытый ТЦ

Судя по решению суда, основные нарушения в "Районе" уже ликвидировали. Заседание состоялось утром в пятницу, так что ТЦ открылся очень оперативно.

Читатели altapress.ru, побывавшие в торговом центре, сообщили, что там пока работают не все отделы, в некоторых продолжают раскладывать товар.

"Полки в "Марии-Ра" тоже заполнены частично, стоит легкий запах пропавших продуктов", — рассказали посетители.

Какие нарушения нашли в ТЦ "Район"

В апреле прокуратура предъявила несколько серьезных претензий к владельцам ТЦ. Здание проектировалось под рынок, а по факту используется как торговый комплекс (изменился класс пожарной опасности).

Система противодымной защиты находилась в нерабочем состоянии, автоматическая установка пожаротушения отсутствовала. Автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения и управления эвакуацией спроектировали с нарушениями.

Другие нарушения:

были неисправны механизмы самозакрывания противопожарных дверей;

эвакуационные проходы заузили из-за размещения торговых отделов;

для подключения детских аттракционов использовали электрические удлинители;

не ко всем пожарным кранам и огнетушителям есть свободный доступ;

автопарковка находится слишком близко к зданию, что мешает подъезду пожарных машин;

и другие.

В Барнауле остаются закрытыми торговые центры "Праздничный", "Арена", "Россия". Первым из пяти закрытых ТЦ возобновил работу "Гулливер-парк" — он открылся 23 мая.