В Барнауле возобновил работу еще один закрытый ТЦ

Торговый центр "Район", который был закрыт с 18 апреля, возобновил работу с 25 мая. Об этом altapress.ru сообщили в администрации ТЦ.
Судя по решению суда, основные нарушения в "Районе" уже ликвидировали. Заседание состоялось утром в пятницу, так что ТЦ открылся очень оперативно.
Читатели altapress.ru, побывавшие в торговом центре, сообщили, что там пока работают не все отделы, в некоторых продолжают раскладывать товар.
"Полки в "Марии-Ра" тоже заполнены частично, стоит легкий запах пропавших продуктов", — рассказали посетители.
Какие нарушения нашли в ТЦ "Район"
В апреле прокуратура предъявила несколько серьезных претензий к владельцам ТЦ. Здание проектировалось под рынок, а по факту используется как торговый комплекс (изменился класс пожарной опасности).
Система противодымной защиты находилась в нерабочем состоянии, автоматическая установка пожаротушения отсутствовала. Автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения и управления эвакуацией спроектировали с нарушениями.
Другие нарушения:
- были неисправны механизмы самозакрывания противопожарных дверей;
- эвакуационные проходы заузили из-за размещения торговых отделов;
- для подключения детских аттракционов использовали электрические удлинители;
- не ко всем пожарным кранам и огнетушителям есть свободный доступ;
- автопарковка находится слишком близко к зданию, что мешает подъезду пожарных машин;
- и другие.
В Барнауле остаются закрытыми торговые центры "Праздничный", "Арена", "Россия". Первым из пяти закрытых ТЦ возобновил работу "Гулливер-парк" — он открылся 23 мая.
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