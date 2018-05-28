В Барнауле возобновил работу еще один закрытый ТЦ

Сегодня, 11:05.
Жизнь

Торговый центр "Район", который был закрыт с 18 апреля, возобновил работу с 25 мая. Об этом altapress.ru сообщили в администрации ТЦ.

ТЦ "Район".
ТЦ "Район". Фото: yandex.ru/maps.

Судя по решению суда, основные нарушения в "Районе" уже ликвидировали. Заседание состоялось утром в пятницу, так что ТЦ открылся очень оперативно.

Читатели altapress.ru, побывавшие в торговом центре, сообщили, что там пока работают не все отделы, в некоторых продолжают раскладывать товар.

"Полки в "Марии-Ра" тоже заполнены частично, стоит легкий запах пропавших продуктов", — рассказали посетители.

Какие нарушения нашли в ТЦ "Район"

В апреле прокуратура предъявила несколько серьезных претензий к владельцам ТЦ. Здание проектировалось под рынок, а по факту используется как торговый комплекс (изменился класс пожарной опасности).

Система противодымной защиты находилась в нерабочем состоянии, автоматическая установка пожаротушения отсутствовала. Автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения и управления эвакуацией спроектировали с нарушениями.

Другие нарушения:

  • были неисправны механизмы самозакрывания противопожарных дверей;
  • эвакуационные проходы заузили из-за размещения торговых отделов;
  • для подключения детских аттракционов использовали электрические удлинители;
  • не ко всем пожарным кранам и огнетушителям есть свободный доступ;
  • автопарковка находится слишком близко к зданию, что мешает подъезду пожарных машин;
  • и другие.

В Барнауле остаются закрытыми торговые центры "Праздничный", "Арена", "Россия". Первым из пяти закрытых ТЦ возобновил работу "Гулливер-парк" — он открылся 23 мая. 

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Комментарии для сайта Cackle
Новости партнеров